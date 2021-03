Luumäen Lehden verkkopalvelu uudistuu – ulkoasu selkiytyy ja toimii aiempaa paremmin myös älypuhelinten näytöillä

0

Luumäen Lehden verkkopalvelu uudistuu. Uudistuksen tavoitteena on parantaa tilaajien palvelua verkossa.

Yhä useampi Luumäen Lehden tilaaja lukee lehtensä puhelimesta ja tietokoneelta. Samaan aikaan verkon mahdollisuudet ja tekniikat kehittyvät.

Verkkopalvelun ulkoasua onkin selkiytetty, ja se on suunniteltu erityisesti älypuhelinten pieniä näyttöjä ajatellen.

Lähes 70 prosenttia lehden lukijoista käyttää sisältöjä älypuhelimella. Uusi verkkopalvelu toimii myös nopeammin kuin edeltäjänsä.

Jatkossa käytössä on kaksi eri sovellusta: uusi uutissovellus, jonka pikakuvakkeen voi ladata laitteelle osoitteesta luumaenlehti.fi/asenna.

Uutissovelluksesta voi seurata lehden verkkouutistarjontaa. Luumäen Lehden entinen sovellus muuttui päivän lehti -sovellukseksi, josta pääsee lukemaan näköislehden sekä näköislehden arkistoa.

Päivän lehti -sovellus löytyy Applen App Storesta ja Googlen sovelluskaupasta. Molempiin sovelluksiin sekä verkkopalveluun kirjaudutaan entisellä mediatunnuksella ja salasanalla.

Sovellusuudistuksella pyritään tarjoamaan paras mahdollinen tapa lukea sekä verkkojuttuja että näköislehteä.

Sitä, mikä Luumäen Lehden uudessa verkkopalvelussa on ilmainen juttu ja mikä tilaajalle, ei eritellä erillisin kuvakkein.

Kun lukija on kirjautunut tilaajana mediatunnuksellaan palveluun, hän voi siirtyä eteenpäin rajattomasti, ja käytössä ovat kaikki lehden sisällöt.

Osa sisällöistä on edelleen vapaasti luettavissa, mutta valtaosa on vain Luumäen Lehden tilaajille. Kaikki verkkopalveluiden sisällöt sisältyvät myös paperilehden tilaukseen.

Jos Luumäen Lehden tilaajalla on voimassa oleva paperilehden tilaus, muttei vielä mediatunnusta, sen pääsee luomaan osoitteessa lansisaimaa.fi/aktivoi.

Uudessa verkkopalvelussa myös juttujen kommentointi on ainoastaan lehden tilaajien käytössä. Samalla kommentointijärjestelmä uudistuu.

Lukija voi luoda tilaajatunnuksillaan nimimerkin järjestelmässä. Kommentit ennakkomoderoidaan kuten ennenkin, ja moderoinnista vastaa STT.