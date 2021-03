Lepolan ranta-alue kohenee ensi kesäksi – alue sai koronarahoitusta ely-keskukselta

0

Jurvalan Lepolan uimaranta-alue on saanut Uudenmaan ely-keskukselta kunnille myönnettävää lähialueiden kunnostus- ja kehittämisavustusta. Avustus on tarkoitettu lieventämään korona-ajan vaikutuksia.

Myönnetyn avustuksen suuruus on noin 55 000 euroa ja se kattaa 50 prosenttia hankkeen kustannuksista. Toinen 50 prosenttia on kunnan rahoitusosuutta.

Kunta haki alun alkaen 130 000 euron hankkeeseen elyltä 65 000 euroa, joten hankkeen alkuperäisestä kustannusarviosta jää omarahoitusosuus mukaanlukien puuttumaan 20 000 euroa.

– Alueelle on olemassa todella isot suunnitelmat, joiden sisältöä pitää nyt hieman karsia, tekninen johtaja Erik Forstén sanoo.

Kilpailutus hankkeen toteutuksesta on tarkoitus aloittaa heti, kun suunnitelmat on saatu päivitettyä.

SOILE TANKKA

soile.tankka@luumaenlehti.fi

