Ari Karvonen valittiin Kaakkois-Suomen poliisipäälliköksi – siirtyy Kaakkoon Itä-Uudeltamaalta

Kaakkois-Suomen uudeksi poliisipäälliköksi on valittu hallintotieteiden maisteri Ari Karvonen. Poliisihallitus nimitti hänet tehtävään 1. huhtikuuta alkaen enintään viiden vuoden määräajalle. Poliisipäällikön virkaa haki kahdeksan henkilöä.

Karvonen on toiminut vuodesta 2016 lähtien Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisitoimintalinjan apulaispoliisipäällikkönä. Tätä ennen hän on toiminut muun muassa Keskusrikospoliisin järjestäytyneen rikollisuuden torjuntalinjan päällikkönä ja valtakunnallisen PTR-rikostiedustelu- ja analyysikeskuksen päällikkönä sekä Länsi-Uudenmaan poliisin huume- ja rikostiedusteluyksikön päällikkönä.

Poliisipäällikkö astaa poliisilaitoksen toiminnasta sekä toiminnan vaikuttavuudesta, tuloksellisuudesta ja kehittämisestä, poliisin tiedotteessa kerrotaan. Lisäksi poliisipäällikön tehtävänä on poliisilaitoksen johtaminen poliisihallinnon vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti, taloudellisten voimavarojen hallinta ja henkilöstöjohtaminen. Hän vahvistaa poliisilaitoksen toimintalinjat ja toiminnan painopisteet sekä vastaa poliisilaitoksen valmiudesta ja varautumisesta. Myös yhteistyö sidosryhmien kanssa ja viestintävastuu kuuluvat poliisipäällikön tehtäviin.

Aiempi Kaakkois-Suomen poliisipäällikkö Marko Viitanen valittiin marraskuussa Hämeen poliisipäällikön virkaan.

Kaakkois-Suomen poliisilaitos toimii 16 kunnan alueella mukaanlukien Luumäki. Pääpaikka on Kouvolassa, minkä lisäksi poliisiasemat sijaitsevat Lappeenrannassa, Haminassa, Imatralla ja Kotkassa.

SOILE TANKKA

soile.tankka@luumaenlehti.fi

