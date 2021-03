Mielipidekirjoitus: Luumäki, elinvoimainen kylähyvänen – myös tulevaisuudessa

0

Näin otsikoitiin viime kunnanvaltuuston kokouksessa jättämämme aloite.

Miten Luumäki voi säilyttää elinvoimaisuutensa yhä kiristyvässä taloustilanteessa, väestökadon uhatessa?

Säästöjen lisäksi huomiota tulee kiinnittää siihen, millä tavalla Luumäki voi profiloitua edukseen houkutellakseen kuntaan uusia asukkaita ja yrittäjiä. Kuntastrategiaa tulisi terävöittää ja konkretisoida: Sopia yhdessä selkeä visio, painopistealueet, joilla selviytyä ja erottua muista.

Olisi tarpeen raikkaasti ideoida miten hyödyntää kuntavahvuudet ja saada viestittyä niistä ulospäin mahdollisille uusille kuntalaisille.

Potentiaalisia tavoitettavia lienevät poismuuttaneet, kesäasukkaat tahi henkilöt, joilla on jonkinmoiset sidokset paikkakuntaan.

Viestinnässä uudet kanavat olisi hyvä hyödyntää puskaradiota unohtamatta. Jokaisella meillä on merkitystä – mitä, miten ja mihin sävyyn viestimme kunnastamme. Hyvä kello kaikuu kauas.

Ilman panostusta – aikaa, vaivaa ja rahaa – tuskin saadaan tulosta.

Eri sidosryhmiltä voisi saada ajatuksia siitä, mitä toivotaan tai odotetaan, myös siitä kuinka niihin päästään, jotta kunta voisi palvella asukkaitaan mahdollisimman hyvin – asukastyytyväisyys on kaiketi paras kuntamainos.

Hyvä olisi myös valjastaa kehitys- tai työryhmä asioita tutkailemaan ja eteenpäin viemään. Ilman panostusta – aikaa, vaivaa ja rahaa – tuskin saadaan tulosta.

Mielestämme panostus on kuitenkin sen väärtti, uskomme että se maksaa itsensä takaisin, että nykyinen suunta, väestötappio olisi vielä käännettävissä yhdessä, yhteen hiileen puhaltaen ja uusia, luoviakin ratkaisuja etsien.

Luumäellä on paljon vahvuuksia, jotka on hyvä esiin nostaa ja uskaltaa rohkeasti panostaa yhdessä sovitun painopisteen suuntaan.

Valoisin mielin eteenpäin,

TUIJA REINILÄ (kd.)

kunnanvaltuutettu,

Luumäki

