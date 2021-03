Eksote haluaa sulkea korkean tautiriskin sisätilat tai rajoittaa niiden käyttöä – esittää aluehallintovirastolle asiaa koskevan tartuntatautilain pykälän käyttöönottoa – koronavirukselle voi nyt altistua missä tahansa

0

Etelä-Karjalan alueellinen COVID-19 tilannekuvaryhmä päätti keskiviikkona 17. maaliskuuta ylimääräisessä kokouksessaan esittää aluehallintovirastolla tartuntautilain 58g-pykälän käyttöönottoa koko Etelä-Karjalassa. Pykälän nojalla voidaan sulkea korkean tautiriskin sisätilat, kuten kuntosalit. Vaihtoehtoisesti tilat voidaan pitää avoinna, jos niissä on samanaikaisesti enintään kymmenen asiakasta tai osallistujaa. Ulkotiloissa vastaava osallistujamäärä on 50. Yleisötilaisuuksia tiloissa ei saa järjestää yli kuudelle hengelle.

Taustalla on huoli terveydenhuollon henkilöstön riittävyydestä niin sairaanhoidossa, hoiva-alalla kuin avoterveydenhuollossakin.

– Sairaanhoidon tarpeet ovat merkittävästi lisääntyneet ja johtaneet uhkaan henkilöstöresurssien riittävyydestä tulevaisuudessa, tilannekuvaryhmän puheenjohtaja Tuula Karhula perustelee tiedotteessa.

Ihmisten liikkuvuuden takia pykälän käyttöönottoa esitetään koko Etelä-Karjalan alueelle, vaikka tartunnat keskittyvät eniten kaupunkeihin, Lappeenrantaan ja Imatralle.

Tartuntatautilain 58g-pykälässä listattuja tiloja, joita sulkupäätös voi koskea, ovat liikunta- ja urheilutilat, kuntosalit, yleiset saunat, uimahallit ja kylpylät, tanssipaikat, kuorolaulu- ja harrastajateatteritilat, huvi- ja teemapuistot, sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat sekä kauppakeskusten yleiset oleskelutilat. Pykälä ei koske vähittäiskaupan liiketiloja tai palvelujen tarjoamiseen käytettäviä tiloja ja kulkua niihin.

– Pyydetystä päätöksestä halutaan tiedottaa yrityksiä etukäteen, jotta yrityksille jää mahdollisuus huomioida päätös omassa toiminnassaan, Karhula sanoo.

Eksote esittää, että 58g-pykälä olisi voimassa 19.-31. maaliskuuta.

Etelä-Karjalassa on jo voimassa yleisötilaisuuksia koskeva kuuden hengen kokoontumisrajoitus ja tilannekuvaryhmä on suosittanut, ettei myöskään yli kuuden henkilön yksityistilaisuuksia järjestetä.

Avin päätöksen myötä vuonna 2008 syntyneiden tai sitä nuorempien ryhmäharrastukset voivat jatkua sisä- ja ulkotiloissaenintään 10 hengen pienryhmissä. Henkilömääriin sisältyvät ryhmien ohjaajat. Vuosina 2001–2007-syntyneiden kaikki sisätiloissa ja ulkotiloissa tapahtuva ryhmätoiminta lakkautetaan maaliskuun loppuun asti.

Toisen asteen oppilaitoksissa päätös etäopetuksesta on annettu jo aiemmin 5. huhtikuuta asti. Yläkoulujen osalta etäopetus jatkuu 28. maaliskuuta asti, ja tilannekuvatyöryhmä odottaa jatkon osalta valtakunnallisia linjauksia.

Sairastuneet lähtevät selvittämään oireitaan liian myöhään.

Eksote päätti keskiviikkona lopettaa koronaviruksen altistumispaikkojen listaamisen, sillä virukselle voi nyt altistua missä tahansa eikä kaikkia tartuntaketjuja pystytä enää selvittämään. Eksoten mukaan tartuntaketjujen selvittäminen kärsii siitä, että sairastuneet lähtevät selvittämään oireitaan liian myöhään.

Kaupassakäyntiä koskeviin kysymyksiin Eksote vastaa verkkosivullaan, että ruokakaupassa asioinnissa lähikontakteja ei useinkaan synny tai kontaktit ovat vain muutamia sekunteja kestäviä, ja jonoissakin turvavälit useimmiten toteutuvat. Sen sijaan kaupat, joissa asiakasta palvellaan pidempi aika lähikontaktissa muodostavat Eksoten mukaan suuremman tartuntariskin.

Eksote on siirtänyt henkilöstöä testauskapasiteetin kasvattamiseksi, mikä aiheuttaa pulaa henkilöstöstä muissa Eksoten toiminnoissa. Nyt terveys- ja sairaanhoitopiiri kannustaa hoitoalan ammattilaisia ja alalle opiskelevia hakemaan määräaikaisia sijaisuuksia ja keikkatyötä. Myös terveyden- ja sairaanhoitajia, joilla rokotusluvat ovat kunnossa, tarvitaan kevään edetessä.

– Mikäli alueella on potentiaalista työvoimaa, suosittelen tekemään työhakemuksen, Karhula vahvistaa.

Hakijan tulee rekisteröityä Kuntarekry-järjestelmään jättääkseen työhakemuksen. Eksotelta otetaan yhteyttä hakijoihin hakemusten saapumisjärjestyksessä.

SOILE TANKKA

soile.tankka@luumaenlehti.fi

