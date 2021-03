Aleksi Leppänen valittiin Luumäen uudeksi seurakuntapastoriksi – hakuprosessissa oli erikoinen tehtävä, jonka avulla nuoret saivat vaikuttaa valintaan

0

Luumäen seurakunnan uudeksi seurakuntapastoriksi on valittu pastori Aleksi Leppänen, jolle Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on antanut viranhoitomääräyksen 17. toukokuuta lukien.

Leppänen on saanut pappisvihkimyksen viime vuonna ja työskennellyt Multian seurakunnassa.

Virkaan oli kaikkiaan 17 hakijaa, joista valintatyöryhmä valitsi loppusuoralle neljä.

– Tavoitteena oli saada erityisesti nuorisotyöhön sopiva seurakuntapastori, joka toki suoriutuu muistakin tehtävistä, kirkkoherra Tuija Nuutinen avaa valintakriteereitä.

Loppusuoralle valituista kaksi haastateltiin internetyhteyden välityksellä ja kaksi paikan päällä Luumäellä. Paikalla haastatellut saivat tehtäväkseen vetää kuvitteellisen rippileiritilanteen, johon osallistui Luumäen seurakunnan isoskoulutettavia nuoria.

– Halusimme kuulla valinnassa myös nuorten mielipidettä, Nuutinen kertoo.

Valinnassa on kuukauden mittainen valitusaika.

SOILE TANKKA

soile.tankka@luumaenlehti.fi

