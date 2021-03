Luumäen kunnanjohtajakisa on kääntymässä loppusuoralle – Alaheikka ja Sepponen valittiin mukaan henkilöarviointeihin

0

Uutta Luumäen kunnanjohtajaa valitseva valintatyöryhmä on haastatellut hakijoista kuusi henkilöä ja valinnut heistä henkilöarviointiin lähetettävät hakijat. Henkilöarviointiin lähetetään Risto Alaheikka ja Anu Sepponen.

Alaheikka on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri, ja hän työskenteli viime joulukuuhun asti Pyhäjärven kaupungin kehitysyhtiön toimitusjohtajana. Hän on toiminut myös kauppakeskus Ison Omenan toimitusjohtajana Espoossa.

Myös Sepponen on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi, ja hän työskentelee Rautalammin kunnanjohtajana. Sepposen nimi nousi otsikoihin viime syksynä, kun hän tuli valituksi Ruokolahden kunnanjohtajaksi, mutta valinta peruuntui virkasuhteen ehtoihin liittyneiden erimielisyyksien takia.

Kunnanjohtajan valintaa on tarkoitus käsitellä 22. maaliskuuta kokoontuvassa kunnanhallituksessa ja samana iltana kokoontuvassa kunnanvaltuustossa.

SOILE TANKKA

soiletankka@luumaenlehti.fi

