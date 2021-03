Pääkirjoitus: Taas kysytään jaksamista poikkeusoloissa

0

Pahenevan koronatilanteen takia asetettu kolmen viikon mittainen sulkutila alkoi kuluvan viikon maanantaina. Maaliskuu eletään poikkeusoloissa. Tai tarkemmin sanoen poikkeuksellisemmissa oloissa.

Tavoitteena on jälleen hidastaa viruksen leviämistä vähentämällä entisestään kokoontumisia ja sosiaalisia lähikontakteja. Toimenpiteiden vaikutukset ulottuvat laajalti muun muassa paikalliseen koulunkäyntiin, harrastuksiin, julkisten tilojen käyttöön sekä ravintolatoimintaan ja -asiointiin.

Tilanne on arkielämää ajatellen nurinkurinen: kun vapauden kaipuu on kovimmillaan, pitää elinpiiriä itse asiassa supistaa entisestään.

Voimaan tulleita rajoituksia on kuitenkin pidettävä herätyksenä. Tilanne ei ole millään lailla helppo, mutta koronakriisi uhkaa pitkittyä. Terävöitymistä tarvitaan, kun vuodenvaihteen toiveikkuus on sulamassa hitaaseen rokotustahtiin ja myös yleiseen väsymiseen. Eksoten mukaan iso ongelma on muun muassa se, että koronatestiin hakeudutaan turhan verkkaisesti, vaikka jo lievienkin oireiden kohdalla pitäisi reagoida.

Tilanne on arkielämää ajatellen nurinkurinen: kun vapauden kaipuu on kovimmillaan, pitää elinpiiriä itse asiassa supistaa entisestään. Se kysyy kanttia ja jaksamista, mutta on välttämätöntä. Yksilön vastuu korostuu, kun tavoitellaan yhteisön etua.

Vielä vuosi sitten korona-arjesta ainakin yritettiin löytää ensishokin jälkeen myös positiivisia puolia, mutta nyt ilmapiiri on muuttumassa osin kyynisemmäksi, joka taas johtaa helpommin riitelyyn. Syyttely ei kuitenkaan auta, vaan energia pitää suunnata ongelmanratkaisuun niin arkisimmissa asioissa kuin isommissakin kokonaisuuksissa.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@luumaenlehti.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.