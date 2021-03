Luumäelle kirjattiin viikonloppuna yksi uusi koronatartunta – kokonaismäärä on nyt kymmenen

0

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tartuntatautirekisteriin kirjattiin sunnuntaina Luumäelle yksi uusi Covid19-tapaus. Kunnassa on nyt todettu koko epidemian aikana yhteensä kymmenen varmistettua koronatapausta, ja ilmaantuvuusluku epidemian ajalta on 219,97. Luku kuvaa tautitapausten määrää 100 000 asukasta kohti.

Luumäen naapurikunnista Savitaipaleella on todettu kuusi koronatapausta ja Lemillä seitsemän. Lähiseudun pienistä kunnista eniten tautitapauksia on Taipalsaarella, 17. Miehikkälässä on varmistettu viisi tapausta. Lähikaupungeista Lappeenrannan varmistettujen tapausten määrä on 387, Kouvolan 514 ja Haminan 79.

SOILE TANKKA

soile.tankka@luumaenlehti.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.