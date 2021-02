Vuosien takaa: Vuonna 1971 suksittiin urakalla niin kouluissa kuin kylilläkin ja hiihdossa tuli mitaleita roppakaupalla – 20 vuotta myöhemmin rivitaloasuminen teki tuloaan Taavettiin

0

Hiihtokilpailuja järjestettiin 50 vuotta sitten helmikuussa eri puolilla kuntaa. 24. helmikuuta 1971 ilmestynyt Luumäen Lehti listasi tuloksia Luumäen kunnallisen keskikoulun kisoista, kansakoulujen Kannuskoskella pidetyistä kisoista, Kahvila UFOn maastoissa pidetyistä Luumäen Poikien kisoista ja Viuhkolan hiihtokilpailuista.

Lisäksi kerrottiin luumäkeläisten SVUL:n Etelä-Karjalan piirin mestaruushiihdoissa saavuttamista lukuisista piirinmestaruusmitaleista: Seija Mentula hiihti piirinmestaruuskultaa alle 12-vuotiaissa ja Helena Mentula toi hopeaa. Samanikäisissä pojissa Petri Huhtinen hiihti hopeaa ja Jarmo Mäkinen pronssia. 16-vuotiaissa pojissa pronssia toi Arto Purho ja 18-vuotiaissa saman tempun teki Pekka Purho. 17–18-vuotiaissa tytöissä Arja Huhtiniemi sai pronssia.

Myös 30 vuotta sitten helmikuussa hiihto oli voimissaan. 28. helmikuuta 1991 tuloksia oli tarjolla muun muassa KOP:n Oravahiihdoista ja hopeasompahiihdoista sekä Kätökankaan hirvenhiihdoista. Järjesteillä oli Luumäen Kuntoilijat -yhdistyksen Kuutamohiihto ja Pilkkihiihto.



Luumäen 4H-yhdistys juhli 40-vuotisuuttaan vuonna 1970 ja seuraavan vuoden helmikuussa kerrottiin, miten yhdistyksen toimintavuosi oli ollut menestyksekäs. ”Luumäen Maatalouskerhoyhdistys, jonka nimi vuonna 1970 muutettiin Luumäen 4H-yhdistykseksi, koki 40-vuotisjuhlavuonnaan monia myönteisiä hetkiä. Niinpä kerholaisten määrä oli 214, josta tyttöjä 113 ja poikia 101. Viime vuonna aloitti toimintansa viisi uutta kyläkerhoa, joiden kokonaismäärä on nyt sitten yksitoista.”

Nuoret olivat yritteliäitä, sillä uutisen mukaan heillä oli 38 viljely-yritystä, joista kertyi yrittäjätuloa 3 572 markkaa.

24. helmikuuta 1971 uutisoitiin myös Osuuskauppa Ukonmaan myymälän muuttamisesta Luumäen asemalta Jurvalaan.

”Uuden suurmyymälän avajaisia vietettiin viime torstaina Jurvalassa, Osuuskauppa Ukonmaan sivumyymälän muutettua uusiin avarampiin tiloihin Luumäen Säästöpankilta ostettuun huoneistoon, aivan kuutostien tuntumaan. Samoissa tiloissahan toimivat aikaisemmin Arvi Pesarin A & O yleismyymälä ja Hilkka Myllylän Kahvila Jurvansarvi. Nämä huoneistot on nyt yhdistetty ja näin on saatu asianmukaiset puitteet ajanmukaiselle omapalvelumyymälälle. Avajaispäivänä oli runsaasti kävijöitä ja Katriina-kahvi maistui uudessa, avarantuntuisessa myymälässä.”

Rivitaloasuminen oli 70-luvun alussa vielä uutta. Kymen Perhetalo Oy:n aikeesta aloittaa perhetaloryhmän rakentaminen Taavetin keskustaan uutisoitiin lyhyesti: ”Rivitalo asumismuotona on saavuttamassa yhä suurempaa suosiota. Oikein toteutettuna sillä onkin kaikki mahdollisuudet tarjota omakotiasumisen ja kerrostaloasumisen parhaat ominaisuudet ilman näiden haittatekijöitä.”



1990-luvun alkupuolella tietotekniikka teki kovasti tuloaan eri aloille, ja 28. helmikuuta 1991 Luumäen Lehti otsikoi tietokoneen olevan hyvä apuväline maataloudessakin. ”On sanottu, että veroilmoituksen teko tietokoneella on ilo. Vaikka ei ihan niin olisikaan, on tietokone siinäkin hyvä apulainen. Kovin yleinen ei tietokone maatiloilla vielä ole, mutta viiden vuoden päästä tilanne saattaa olla jo aivan toinen”, Luumäellä atk-kurssia yhdessä agrologi Antero Parkkosen kanssa vetänyt suunnitteluagronomi Kari Pulli kommentoi lehtiartikkelissa.

Samassa lehdessä kerrottiin, että Jurvalan monitoimitalon rakentaminen alkaa maaliskuussa. Rakennuksen kustannusarvio oli viisi miljoonaa markkaa.

