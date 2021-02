Pääkirjoitus: Korona uhkaa nyt sotkea kuntavaalitkin

0

Kuntavaalit lähestyvät, mutta koronatilanne ei tunnu helpottavan. Onkin käynnistynyt vakava pohdinta mahdollisuudesta siirtää kuntavaalit myöhempään ajankohtaan. Poikkeusajalle tyypillisesti tämäkin asia on kaikkea muuta kuin yksinkertainen.

Maanantai-iltana tilannetta kommentoi Ylen A-studiossa oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, joka vahvisti, että poliittiset puolueet keskustelevat asiasta tällä viikolla.

Oikeuskansleri Tuomas Pöystihän huomautti STT:lle viime viikolla, että kuntavaalien ajankohtaa tulee puntaroida huolellisesti jo helmikuun aikana.

A-studion keskustelussa todettiin osuvastikin, että matka käy parhaillaan kohti tuntematonta ja voi olla, että Suomessa on vielä käytävä ”demokratian kohtalonkeskustelu”.

Moniko jättää tautitilanteen takia koronapelossa äänestämättä?

Mikäli kuntavaalit pidetään suunnitellusti 18. huhtikuuta ja korona edelleen jyllää, suurin huoli kohdistuu äänioikeutettujen – erityisesti iäkkäiden kuntalaisten – ja vaalivirkailijoiden terveyteen.

Turvallisen äänestämisen varmistaminen edellyttää kunnilta paljon panostuksia niin työtä tekevinä käsipareina kuin henkisenä luovuutenakin.

Seuraava olennainen kysymys on se, vakuuttavatko erityisjärjestelyt ja turvallisuusohjeet äänestäjät. Moniko jättää tautitilanteen takia koronapelossa äänestämättä? Todellinen riski äänestysaktiivisuuden laskulle on olemassa. Ja miten se taas näkyy vaalituloksessa?

Vaalikeväästä on tulossa vaikea. Eikä tilannetta lainkaan helpota se, että ilmeisesti ehdokashankintakin on paikoin ollut tukkoista.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@luumaenlehti.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.