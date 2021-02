Koronatapaukset ovat lisääntyneet ja muuntoviruksen osuus on jo 75 prosenttia – Etelä-Karjala pysyy silti kiihtymisvaiheessa: ”Tartunnat kohdistuvat kuitenkin rajattuun yhteisöön”

0

Etelä-Karjala pysyy koronatapausten lisääntymisestä huolimatta edelleen Covid-epidemian kiihtymisvaiheessa. Ratkaisun teki tiistai-iltana alueellinen COVID-19-tilannekuvaryhmä, joka keskusteli myös siirtymisestä leviämisvaiheeseen. Päätökselle saatiin tukea Aluehallintovirastolta (avi) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

Epidemian kolme vaihetta ovat perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe.

– Tilanne Eksoten alueella on muuttunut nopeasti. Ilmaantuvuusluvut ovat täällä jyrkässä kasvussa, samoin positiivisten näytteiden osuus kaikista otetuista koronavirusnäytteistä, Eksoten avoterveydenhuollon ylilääkäri Sami Raasakka kertoo Eksoten tiedotteessa.

Positiivisista näytteistä 75 prosenttia on virusvarianttia.

– Tartunnat kohdistuvat kuitenkin rajattuun yhteisöön ja niiden jäljitys on ollut tehokasta sekä prosentuaalisesti hyvää, Raasakka sanoo.

Yrityksille ja työnantajille tilannekuvaryhmä esittää toiveen, että nämä arvioisivat työpaikalle saapumisen tarpeellisuutta työntekijöiden terveyden näkökulmasta. Työryhmä muistuttaa, että jos työnantaja sallii tai velvoittaa työntekijöitä tulemaan työpaikalle, heille on annettava annettava ohjeet siitä, miten työ voidaan tehdä niin, että tartuntariskiä ei ole.

– Etätyösuositus on ollut Eksoten alueella voimassa pian vuoden. Etätyö pienentää työntekijöiden riskiä sairastua koronavirukseen sekä työyhteisön riskiä haavoittua epidemian iskiessä työyhteisöön, tilannekuvatyöryhmän puheenjohtaja Tuula Karhula painottaa.

– Ellei etätyö ole työssä mahdollista, on työpaikoilla käytettävä kasvomaskia ja pohdittava muita keinoja suojata työntekijää ja työyhteisöä koronatartunnoilta, hän huomauttaa.

Hiihtokeskuksissa juhlimiset sekä myös paikalliset baarit tulee nyt jättää ehdottomasti väliin.

Tuula Karhula

Aluehallintovirasto on aikeissa jatkaa helmikuun loppuun voimassa olevaa 20 hengen kokoontumisrajoitusta kaikissa sisä- ja ulkotiloissa. Lisäksi alueellinen tilannekuvaryhmä on asettanut 10 hengen yksityishenkilöitä koskevan kokoontumisrajoituksen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM), sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja THL ovat valmistelleet ohjeistuksen, jossa linjataan alle 18-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminnan järjestämistä, rajoittamista ja keskeyttämistä eri epidemiatasoilla.

– Alle 12-vuotiaiden harrastustoimintaa ei millään toimenpidetasolla rajoiteta, mutta turvallisen harrastamisen periaatteita on noudatettava erityisesti tasolta 2 lähtien. Peli- ja ottelutoimintaa tai pelimatkoja oman alueen ulkopuolelle ei suositella millekään ikäryhmälle, THL:n ylilääkäri Eeva Reissell kertoo tiedotteessa.

– Eksoten alueella suositellaan muuntoviruksen leviämisen ehkäisemiseksi, ettei peli- ja ottelutoimintaa toteuteta myöskään maakunnan sisällä, Karhula sanoo.

Hiihtolomalaisia Eksote ohjeistaa viettämään aikaa ainoastaan lähipiirinsä seurassa ja välttämään kaikenlaisia kokoontumisia.

– Hiihtokeskuksissa juhlimiset sekä myös paikalliset baarit tulee nyt jättää ehdottomasti väliin. Ravintolassa syöminen ja kahvilassa käynti kannattaa ajoittaa ruuhka-aikojen ulkopuolelle, Karhula kehottaa.

Loma tulisi keskeyttää pienienkin oireiden takia ja hakeutua koronatestiin.

Hiihtolomien jälkeen Etelä-Karjalassa jatketaan toisen asteen opetuksen etäopetussuositusta.

Tilannekuvaryhmä seuraa tilanteen etenemistä tarkasti ja kokoontuu tarvittaessa uudestaan jo ennen seuraavaa 2. maaliskuuta pidettäväksi sovittua kokousta.

SOILE TANKKA

soile.tankka@luumaenlehti.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.