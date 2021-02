Mielipidekirjoitus: Vanhus tai sairas voi odottaa apuasi

0

On ystävällistä kysyä, tarvitsetko apua.

Silti moni vanhus tai sairastunut kieltäytyy avusta tai sanoo, ettei nyt tarvitse. Apu kelpaa, kun sitä tarjoaa konkreettisella tavalla, teoilla.

Korona-aika vähän rajoittaa suhteiden pitoa. Suojautumiskeinoja on kuitenkin olemassa, kuten turvavälit, käsihygienia, kasvomaskit ja se, että ei mennä sairaana vanhuksen tai muuten toimintakyvyltään heikentyneen luokse. Nämähän ovat meille kaikille tuttuja.

Suojautumiskeinona voi olla myös tekosyy olla auttamatta, kun voi vedota koronaan. Näennäinen avuntarjous on vain tapa rauhoitella omaa omatuntoa.

Auttaminen lisää myös auttajan terveyttä ja hyvää oloa.

Vanhus tai sairas kaipaa hyvää tuuppaamista. Kun tietää millainen hänen arkeensa on, osaa myös auttaa. Hänelle voi ehkä laittaa ruokaa, käydä viemässä roskapussin ulos, pestä pyykkiä tai siivota tai kenties ulkoilla yhdessä. Vain annettu apu auttaa.

Pidetään huolta läheisestä vanhuksesta tai sairastuneesta, välitetään hänen arjestaan. Vapaaehtoisesti tehdystä hyvästä on paljon tutkimusnäyttöä auttajan oman hyvinvoinnin lisääntymisestä.

Autetaan arjessa!

HELI HEIMALA

Kaakkois-Suomen Sydänpiiri ry

MAIJA LASANEN

Etelä-Karjalan Muisti ry