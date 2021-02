Luumäelle perustettiin ratsastusseura – tavoitteena on tuoda alueellisesti yhteen lajin harrastajat ja yrittäjät: Ensimmäinen ulospäin näkyvä toiminto ovat talutusratsastukset

0

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt uuden luumäkeläisen yhdistyksen perustamisilmoituksen. Kyseessä on ratsastusseura Luumäen Seudun Ratsastajat (LuSeRa). Seura on myös Suomen Ratsastajainliiton jäsenseura. Yhdistyksen on tarkoitus koota alueellisesti yhteen hevosalan yrittäjiä ja harrastajia.

Yhdistyksen on tarkoitus järjestää kursseja, kerhotoimintaa ja luentoja sekä käynnistää kilpailutoiminta mahdollisesti jo tulevana kesänä.

Ensimmäisenä toimintamuotona ovat alkamassa koko perheelle suunnatut talutusratsastukset. Toiminta on samalla kanava lajin pariin.

Yhdistyksen kotipaikka on Kaitjärvellä sijaitseva Metson tila, ja sen puheenjohtajana toimii tilalla yrittäjänä toimiva Mika Malaska. Sihteeri on Mari Väänänen, ja muut hallituksen jäsenet ovat Venla Väänänen, Veera Tykkälä, Tessa Seppälä, Maria Palohalme, Katja Uotinen, Heidi Mattila, Hanna Saikkonen sekä Erin Palvinainen.

SOILE TANKKA

soile.tankka@luumaenlehti.fi

