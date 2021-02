Kahden lehtorin viran täyttölupa haussa

0

Luumäen sivistyslautakunta hakee kunnanhallitukselta lukion äidinkielen lehtorin sekä yläkoulun kuvataiteen lehtorin virkojen täyttölupaa.

Äidinkielen lehtorin virka on täytetty Taavetin lukiossa jo useiden vuosien ajan määräaikaisena.

Äidinkielen lehtorin opetusvelvollisuus on 16 viikkotuntia ja tuntimäärä täyttyy lukion kursseista. Äidinkielen lehtori opettaa tarvittaessa myös yläkoulun ryhmiä.

Yläkoulun kuvataiteen lehtorin virka on niinikään täytetty määräaikaisesti useiden vuosien ajan. Lehtorin opetusvelvollisuus on 20 viikkotuntia ja tuntimäärä täyttyy pääsääntöisesti yläkoulun tunneista, mutta opettajalla voi tarpeen mukaan olla myös alakoulun kuvataiteen tunteja.

Sivistyslautakunta valitsi myös ravitsemistyöntekijän Taavetin koulukeskuksen keittiöön.

Kunnanhallitus oli myöntänyt tehtävään täyttöluvan joulukuussa, ja tehtävää haki kaikkiaan kuusi henkilöä. Kelpoisuusehtona oli suurtalouskokin tai catering-alan tutkinto tai vastaava sekä hygieniapassi.

Ravitsemustyöntekijää tarvitaan, sillä kunnan ruokapalveluista jää kaksi vakinaisessa työsuhteessa ollutta ruokapalvelutyöntekijää eläkkeelle kuluvan talven aikana.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

olli-pekka.harma@luumaenlehti.fi

