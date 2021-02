Virusvariantit ovat lisääntyneet Etelä-Karjalassa – ylilääkäri Sami Raasakka: Käymme nyt viivytystaistelua

0

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku on Etelä-Karjalassa pienessä nousussa ja alueella on todettu enenevästi virusvariantteja. Epidemia on edelleen kiihtymisvaiheessa, tiistaina kokoontunut Covid-19-tilannekuvaryhmä toteaa tiedotteessa. Luumäellä todettiin viime viikonloppuna yksi uusi tautitapaus, ja todettujen tartuntojen kokonaismäärä on nyt yhdeksän.

Eksoten avoterveydenhuollon ylilääkäri Sami Raasakka pitää tilannetta aikaisempaa huolestuttavampana.

– Käymme nyt viruksen kanssa viivytystaistelua, hän sanoo.

Tartuntaketjujen jäljitys on onnistunut toistaiseksi hyvin.

Tilannekuvatyöryhmän puheenjohtaja Tuula Karhula kertoo, että tartuntoja on tullut alueelle muista sairaanhoitopiireistä ja joitakin myös ulkomailta. Noin puolet viime aikojen havaituista positiivisista näytteistä on löytynyt karanteenissa olevilta tai todettuihin tartuntaketjuihin kuuluvilta henkilöiltä.

– Näistä suuri osa on saatu pysäytettyä. On tärkeää, että karanteenissa olevat henkilöt noudattavat ohjeita, niin saamme ketjut katkaistua tehokkaasti, Karhula kehottaa.

Suosituksia tullaan tämänhetkisen tilanteen valossa arvioiden jatkamaan maaliskuussa.

Työryhmä toivoo, että hiihtolomia vietetään pienellä joukolla ja ohjeita noudattaen.

– Olemme edelleen kiihtymisvaiheessa ja suosituksia tullaan tämänhetkisen tilanteen valossa arvioiden jatkamaan maaliskuussa. Tautitapaukset eivät ole valitettavasti vähentyneet ja virusvarianttien lisääntyessä tilanne voi muuttua nopeastikin, Raasakka muistuttaa.

Ulkona tapahtuvat hiihtoretket ja -tapahtumat, joita ei voi kutsua yleisötapahtumiksi ovat työryhmän mukaan suositeltavia. Ne eivät aiheuta tautiriskiä, kun osallistujat eivät kokoonnu suurissa ryhmissä.

Etelä-Karjalaan asetetut suositukset ovat ennallaan, eli sisä- ja ulkotapahtumissa on 20 hengen kokoontumisrajoitus, ja yksityishenkilöitä koskee 10 hengen kokoontumisrajoitus.

Lasten ja nuorten ottelu- ja pelitoimintaa ei suositella, mutta harrastustoiminta voi jatkua harkintaa käyttäen. Yli 20-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta sisätiloissa suositellaan keskeytettäväksi joukkue- ja kontaktilajeissa.

Kuntavaalien tilanteeseen otetaan kantaa tarkemmin maaliskuussa.

Toisen asteen etäopetusta koskevaa suositusta jatketaan maaliskuulle.

