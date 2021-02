Tänään vietettävä valtakunnallinen 112-päivä on hyvä päivä ladata hätätilannesovellus: ”Jos luonnossa sattuu haaveri, saattaa olla vaikea opastaa apua paikalle”

0

Tänään 11. helmikuuta vietetään 112-päivää. Kyseessä on Suomen turvallisuustoimijoiden yhteinen kampanja arjen turvallisuuden parantamiseksi.

112-päivänä on muun muassa hyvä hetki tarkistaa kotona palovaroittimien kunto ja myös ladata puhelimeen 112 Suomi -sovellus.

Sovelluksen avulla avunsaanti hätätilanteessa nopeutuu. Hätäkeskukseen välittyy soittajan tarkka sijaintitieto, joten hätätilanteessa ei tarvitse muistella, mikä on katuosoite, jossa kyseisellä hetkellä on.

Hyöty on olennaisen tärkeä esimerkiksi retkeillessä, marjastaessa tai tien päällä.

– Näin korona-aikana ulkoilu ja liikkumisen merkitys kriisin kestävyydessä korostuvat. Jos luonnossa sattuu haaveri, saattaa olla vaikea opastaa apua paikalle. 112-sovellus auttaa siinä, turvallisuuskouluttaja Vesa Kultanen Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta kertoo.

– Juuri tuon ominaisuuden vuoksi moni on saanut avun nopeammin ja on selvitty vähemmillä vahingoilla, jatkaa Kati Palviainen Kaakkois-Suomen Sydänpiiristä.

112 Suomi -sovelluksen kautta löytyvät myös muun muassa lähin sydäniskuri, linkki koronaviruksen oirearvioon Omaolo-verkkopalvelussa, alueelliset vaara- ja viranomaistiedotteet sekä päivystysnumeroita.

112 Suomi on ladattavissa sovelluskaupoista ilmaiseksi Android- ja iPhone-puhelimiin. Hätäkeskuslaitoksen kehittämällä sovelluksella on jo lähes kaksi miljoonaa käyttäjää.

