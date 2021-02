Koronakestävyyttä tarvitaan edelleen – virusvarienttien tartuntamäärät ovat nousussa myös Etelä-Karjalassa – ”Nyt ei ole varaa löysätä annettuja suosituksia”, ylilääkäri Sami Raasakka huomauttaa tilannekuvaryhmän tuoreimmassa tiedotteessa

0

Etelä-Karjalassa koronavirusepidemia on alueellisen tilannekuvaryhmän mukaan edelleen kiihtymisvaiheessa.

Aluehallintoviraston (Avi) asettama 20 hengen kokoontumisrajoitus sisä- ja ulkotapahtumissa on voimassa helmikuun loppuun saakka.

Etelä-Karjalan koronatilannekuvaryhmä on lisäksi asettanut aiemmin voimaan kymmenen hengen yksityishenkilöitä koskevan kokoontumisrajoituksen.

Pieniäkin kokoontumisia on syytä välttää aina, kun se on mahdollista. Heikentynyt tilanne voi ryöpsähtää leviämisvaiheeseen nopeasti.

– Eksoten alueella oli hetken aikaa yksi Suomen pienimmistä ilmaantuvuusluvuista. Nyt tilanne on kuitenkin huonontunut ja myös meidänkin alueeltamme on tavattu niin sanottua brittivarianttia, tilannekuvaryhmän varapuheenjohtaja Marjo Numminen kertoo tiedotteessa.

Nyt tilanne on kuitenkin huonontunut ja myös meidänkin alueeltamme on tavattu niin sanottua brittivarianttia.

Marjo Numminen

Vaikka koronavirusmuunnoksia on tavattu Etelä-Karjalassa toistaiseksi vain vähän, ovat varianttienkin tartuntamäärät nousussa.

– Viruksen mutatoituneet versiot ovat erittäin herkkiä leviämään ja aiheuttavat siten helposti laajojakin joukkoaltistuksia sekä mahdollisia jatkotartuntoja, Eksoten infektioylilääkäri Pekka Suomalainen huomauttaa.

– Nyt ei ole varaa löysätä annettuja suosituksia. Yli kahden metrin turvaväli, väkijoukkojen välttely, maskin käyttö siellä, missä on muitakin ihmisiä paikalla, sekä ahkera käsienpesu ovat tehokkaimmat henkilökohtaisesti toteutettavat keinot, Eksoten avoterveydenhuollon ylilääkäri Sami Raasakka neuvoo.

Eksote kehottaa hakeutumaan testiin heti, mikäli koronavirukseen viittavia oireita ilmenee. Kouluikäiset lapset tulee testata myös heti oireiden ilmaannuttua.

MATIAS LÖVBERG

matias.lövberg@luumaenlehti.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.