Luumäen kuolonkolarista syytteet kolmelle – sekä rekan että henkilöauton kuljettajia syytetään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta: Henkilöauto oli valottomana tienpenkalla, kun taas rekan kuljettaja ei sovittanut nopeuttaan

Kuutostiellä Luumäellä heinäkuussa 2019 sattunutta kuolonkolaria käsitellään oikeudessa.

Kaksi ihmistä kuoli ja yksi loukkaantui, kun rekka törmäsi osittain ajoradalle tien laitaan pysäköityyn autoon ja autosta nousseisiin ihmisiin.

Aluesyyttäjä Riikka Loukonen kertoo, että on saanut asiassa syyteharkinnan päätökseen.

Tapaus lähetettiin viime viikon keskiviikkona Etelä-Karjalan käräjäoikeuteen.

Asiassa on kolme vastaajaa.

Onnettomuudessa vakavasti loukkaantunutta henkilöauton matkustajaa syytetään törkeästä kuolemantuottamuksesta.

– Syyttäjä katsoo, että on riidelty moottoriliikennetiellä ja hän olisi töninyt henkensä menettänyttä tielle, jossa oli liikennettä.

Tämän lisäksi matkustajaa syytetään liikennerikkomuksesta, koska hän oli kävellyt moottoriliikennetiellä, jossa kävely ei ole sallittua.

Ajoneuvoyhdistelmän kuljettaja saa syytteet liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, vammantuottamuksesta ja kahdesta kuolemantuottamuksesta.

– Hän on laiminlyönyt nopeuden sovittamisen ja hän kertoi ajaneensa lyhyillä valoilla, eikä ehtinyt pysäyttää tai väistää ajoradalla olleita henkilöitä ja autoa. Henkilöauton kuljettajaa syytetään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, koska hän pysähtynyt autolla paikkaan, johon pysähtyminen on liikennesääntöjen vastaista.

Syytteet käsitellään aikanaan Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa.

Asiasta kertoi ensin Helsingin Sanomat.

TERHI KINNUNEN, JUHO MAIJALA

Etelä-Saimaa

Auto oli valottomana tienpenkereellä

Kuolonkolari tapahtui heinäkuun 21. päivä 2019 hieman ennen kello kahta aamuyöstä.

Tarkempi tapahtumapaikka oli Luumäen aseman kohdalta hieman Lappeenrantaan päin.

Hotelli Salpassa pidettyyn harrasteautotapahtumaan illalla osallistunut nelihenkinen seurue oli matkalla henkilöautolla Kouvolan suuntaan, kun kuljettaja pysäytti auton valtatien penkereelle ja kolme matkustajaa poistui autosta. Kuutostien varteen pysähtyneessä autossa ei ollut todistajien mukaan valoja päällä.

Poliisin esitutkinnan mukaan sekä auto että sen ympärillä olleet henkilöt olivat olleet vaikeasti havaittavissa.

Takaa tullut rekka törmäsi ajoradalla olleisiin ihmisiin, joista kaksi menehtyi välittömästi ja yksi loukkaantui lievästi.

Autoon jäänyt kuljettaja ei loukkaantunut.

Rekkaa kuljetti vuonna 1983 syntynyt venäläinen mies.

Kumpikaan kuljettaja ei ollut alkoholin vaikutuksen alaisena.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

olli-pekka.harma@luumaenlehti.fi

