Kunta hakee palvelukseen siivoajaa ja palvelusihteeriä

Luumäen kunta hakee palvelukseensa siivoajaa ja palvelusihteeriä. Henkilöstösuunnitelman mukaisesti kunnalla on teknisen lautakunnan vastuualueella yhdeksän siivoojaa.

Tällä hetkellä vakituisia siivoojia on kunnan kirjoilla kuusi kappaletta. Siivoojaksi hakijalta edellytetään soveltuvaa koulutusta, tai riittävää kokemusta alalta.

Teknisen toimiston toinen palvelusihteerin virka on puolestaan täytetty määräaikaisilla työsopimuksilla vuodesta 2019 lähtien. Tehtävää on hoitanut valtaosan ajasta oppisopimuskoulutustyöntekijä, jonka oppisopimuskoulutus on päättymässä tammikuussa.

Nyt toimeen haetaan palvelusihteeriä toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Toimien täyttämisistä päätti maanantaina kokoontunut kunnanhallitus.

