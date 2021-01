Pääkirjoitus: Kunnanjohtajahaku mittaa myös houkuttelevuutta

0

Luumäellä alkaa uuden kunnanjohtajan haku. Valtuusto linjaa viimeiset askelmerkit ensi maanantaina.

Luumäen kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Juri Vuorisen mukaan Kouvolan kaupungin arviointipäälliköksi siirtyvän Anne Ukkosen seuraajalta odotetaan ainakin kokemusta hallinnon alalta, hyvää verkostoitumista ja osaamista elinkeinoasioissa.

Miten nämä asiat sitten kunkin hakijan kohdalla konkretisoituvat, jää nähtäväksi ja valintaryhmän arvioitavaksi. Kunnanjohtajan viran hoitaminen edellyttää joka tapauksessa laaja-alaista näkemystä. Olennainen osa työtä 2020-luvulla on uusiutuminen.

Kuten Anne Ukkonenkin Luumäen Lehdelle toteaa, kunnallishallinnossa ei enää voida kulkea niillä samoilla vanhoilla urilla kuin aiemmin.

Maailma on muuttunut myös Luumäellä. Sellaista ei toki tarvitse korjata, mikä ei ole rikki, mutta tapa-ajattelu ei enää riitä. Tämä on ohjenuora paitsi uudelle kunnanjohtajalle, myös uusille kunnanvaltuutetuille.

Länsi-Saimaan alueella kunnanjohtajat ovat viime vuosina vaihtuneet eri syistä tiuhaan: uusi kunnanjohtaja valittiin Savitaipaleelle vuonna 2017, Taipalsaarelle 2018 ja Lemille 2019.

Luumäellä kunnanjohtajakandidaattien hakijamäärää voi pitää myös mittarina kunnan houkuttelevuudesta. Naapurikunnissa pesteihin oli 3–12 halukasta, joskin tilanteet olivat hiukan erilaiset.

Luumäelle riittää yksi pätevä ja sopiva, mutta valinnanvaran kautta sekä uskottavan ja johdonmukaisen valinta- ja päätösprosessin seurauksena.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@luumaenlehti.fi

