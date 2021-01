Koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa oleva Etelä-Karjala pitää rajoitukset ja suositukset voimassa helmikuun loppuun – tällä hetkellä rokotuksia on annettu maakunnassa 2032

0

Eksoten alueella pidetään muutamien tarkennusten kera kiinni jo aiemmin linjatuista koronarajoituksista. Ne ovat voimassa lähtökohtaisesti helmikuun loppuun saakka.

Alueellinen Covid-19 -tilannekuvatyöryhmä päätti asiasta 19. tammikuuta. Etelä-Karjala on edelleen koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa.

Näin ollen Aluehallintoviraston (Avi) asettama 20 henkilön kokoontumisrajoitus on edelleen voimassa. Rajoitus koskee niin sisä- kuin ulkotapahtumia ja harrastustoimintaa. Yksityishenkilöitä koskeva kokoontumisrajoitus on maksimissaan kymmenen henkeä.

Tilannekuvatyöryhmän puheenjohtaja Tuula Karhula sanoo tiedotteessa alueellisen tilanteen olevan vakaa. Tartuntatilanne on hallinnassa, mutta viruksen variantit voivat muuttaa tilanteen nopeastikin.

Etelä-Karjalassa halutaan turvata lasten ja nuorten harrastustoiminta edelleen mahdollisimman pitkään. Hygienia- ja lajiliittojen ohjeet otetaan huomioon. Tilannekuvatyöryhmä linjaa, että esimerkiksi pelejä tai leirejä maakuntien sisällä tai maakuntien välillä ei suositella pidettäviksi. Jos otteluita pelataan tyhjille katsomoille, kyse ei ole yleisötilaisuudesta. Tällöin peliä ei ole kielletty Avin määräyksellä. Jos paikalla on yleisöä, Avin ohjeistus yleisötilaisuuksista pätee.

Sisätiloissa tapahtuvaa yli 20-vuotiaiden ryhmäharrastustoimintaa joukkue- ja kontaktilajeissa ei myöskään suositella. Olympiakomitea on linjannut kilpaurheiluharjoittelusta.

Aikuisten on kuitenkin mahdollista harjoitella joukkuelajeissa ulkotiloissa kokoontumisrajoitusten ja turvallisuusohjeiden puitteissa. Karhula kertoo palloiluseurojen kysyneen, ovatko kuplahallit sisä- vai ulkotiloja.

– Lähtökohtaisesti katsoisin ne rajatuiksi sisätiloiksi, hän vastaa tiedotteessa.

Eksoten tiedotteessa kerrotaan, että suositukset ja tarkennukset on tehty paikallisten liikuntatoimien ja paikallisten urheiluseurojen palautteiden mukaan.

Toisen asteen etäopetussuositus on voimassa ainakin tammikuun loppuun. Maskisuositus koskee yli 12-vuotiaita.

Helmikuun loppuun saakka on voimassa myös suositus välttää matkustamista, ellei valtakunnan tasolta tule muita ohjeita. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee pidättäytymään kokonaan matkustamisesta Britanniaan, Etelä-Afrikkaan ja Irlantiin muuntuneen koronaviruksen takia.

Myös Venäjän ja Suomen välillä tapahtuvaa matkustamista tulee välttää. Eksote on yhdessä Kymsoten ja Rajan kanssa aloittanut kaksi erilaista pilottia rajanylitykseen liittyen. Maahan saapuvia testataan ja kontaktoidaan.

Matkan tarpeellisuus myös kotimaassa tulee puntaroida. Kaikkea liikkumista leviämisvaiheessa oleville alueille suositellaan välttämään.

Koronarokotukset Eksoten alueella ovat käynnistyneet. Ne aloitettiin teho-osaston työntekijöistä.

Kuluvalla viikolla on rokotettu muun muassa iäkkäitä hoivan asukkaita. THL:n rokotusrekisterin mukaan Eksoten alueella on tällä hetkellä annettu 2032 koronarokotetta.

