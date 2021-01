Ansari ostattelee uutta tonttia toimipisteensä vierestä

0

Ansari-yhtymä on hankkimassa uutta tonttia nykyisen toimipisteensä vierestä.

Myyjäosapuolena toimii Luumäen kunta.

Syynä lisämaan ostoon on yrityksen toimintojen kehitysedellytysten turvaaminen. Oy Ansari-Yhtymän toimitusjohtaja Pasi Hakkaraisen mukaan maanostolla katsotaan tulevaisuuden investointeihin.

– Tämä on pitemmän aikavälin varautumista tulevaisuuteen. Realistinen aikataulu on 5-10 vuotta, toki asiat voivat edetä nopeamminkin, Hakkarainen sanoo.

Ansari on ostamassa noin viiden hehtaarin kokoista aluetta nykyisten toimitilojensa länsipuolelta. Alue sijoittuu Kuutostien ja sen rinnakkaistien väliselle alueelle. Valtaosaltaan alue on merkitty kaavassa teollisuusrakennusten korttelialueeksi. Kauppahinnaksi alueelle on määritelty 77 400 euroa.

Alueen eteläpuolella sijaitsee Sähköurakointi Heikki Huhtiniemen, eli Piuhaheikin toimipiste.

Kaupan toteutuessa Luumäen kunta tarjoaa myös Sähköurakointi Heikki Huhtiniemelle mahdollisuutta ostaa noin 3 600 neliön kokoista määräalaa, joka rajoittuu yhtiön toimipisteeseen kahdelta suunnalta. Tämän määräalan, jossa ei ole rakennusoikeutta, myyntihinnaksi on määritelty 720 euroa.

Asiaa käsitteli kokouksessaan kunnanhallitus. Lopullinen päätösvalta alueiden myynnissä on kunnanvaltuustolla.

