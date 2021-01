Kolumni: Satuja ja tarinoita

0

Synnyin jo ennen talvisotaa, joten lapsuuteni päiviä eivät tietokoneet tai älypuhelimet kiusanneet. Opin lukemaan jo varhain, ja kun en ollut urheilukärpäsen purema, niin lukemiselle löytyi aikaa pihan jengin kirmailujen välissä. Kirjat avasivat kuin uuden maailman Kuhmon pojalle ja uppouduin heti satujen maailmaan.

Kunnan kirjasto oli se aarreaitta, josta löytyi satuja ja myöhemmin myös paljon muutakin luettavaa. Satukirjoja oli jo silloinkin monia, mutta mieleeni jäivät raamatun kokoiset Suomen kansansadut, Grimmin kauneimmat sadut ja sokerina pohjalla Tuhannen ja yhden yön satujen ihmeelliset kertomukset, jotka mielessäni sijoitin kaukoitään. Näistä kaikista avautuikin minulle uusi maailma. Sadut saivat mielikuvitukseni lentoon eikä aika ole sitä piirrettä sammuttanut.

Tänä elokuvien ja televisio-ohjelmien kulta-aikana on kuvitettu myös satuja, mutta olen huomannut, että kun kirjoja lukee, niin mielikuvitus maalaa ja kuvittaa siitä lukijalle kuvan, joka jää syvälle muistiin. Katsoessa ruudulta tai leffasta samat tarinat eivät oikein uppoa nupiin, jossa asuvat jo mielikuvitukseni muovaamat näkymät. Tämä korostuu satujen ohella myös kirjojen filmitulkintoihin, kuten esimerkiksi nuoruuteni Tarzan-kirjoihin, joista tehtiin useita elokuvia.

Suomalaiset kansansadut ovat mielestäni ihania. Niiden kaikille tutut eläinhahmot peilaavat hauskasti ihmisten elämäntilanteita ja yksilöllisiä luonteenpiirteitä. Tuttua sanontaa käyttäen: ”Meitä on moneen junaan lähtemässä, ja vielä joku asemallekin jää”. Ihmisten erilaisuus ilmenee satujen eläinhahmoissa huumorin keinoin. Se voi edistää elämässä erillaisuuksien hyväksyntää, mikä on tänään tärkeää.

Grimmin sadut ovat eurooppalaista alkuperää ja sikäläinen kulttuuri oli noilla aamuilla saduista luettavissa, ilmeniväthän niistä esimerkiksi katolisen kirkon monet perinteet. Saduissa oli toki paljon samojakin aiheita kuin täällä, vain hieman eri tavoin nähtynä.

Tuhannen ja yhden yön sadut avasivat oven tälle pikkupojalle tuohon maailmanaikaan idän ihmeelliseen maailmaan. Sadun taikamattojen myötä omakin mielikuvitus lensi korkealla. Tuo mystinen itämaa olikin tuolloin jännää lukea ja kokea omassa mielessä. Totuus on tänään paljon arkisempi sielläkin päin.

Ihmisten erilaisuus ilmenee satujen eläinhahmoissa huumorin keinoin.

Tänä päivänä on hyviä vitsinikkareita ja muutama etevä imitaattorikin, vaan liekö enää paljon pitkien tarinoiden iskijöitä. Vielä viiskytluvulla, kun duunarina painoin töitä, Veikko Huovisen kirjassaan mainitsemat kuoliaaksinaurattajat kuten Arska ja Arvo pyörivät vapaa-ajalla usein samassa remmissä ja olivat nimensä veroisia.

Tuolla parivaljakolla oli sana hallussa. He juttelivat muistellen jotain tapahtumaa keskenään, ja kuulijoilla oli hauskaa. Jatkuvasti etenevä tarina muuttui yhäti kutkuttavammaksi ja keräsi väkeä ympärilleen. Kerran tanssilava tyhjeni, kun väki rynni lavan ulkopuolelle heitä kuulemaan, ja tanssit keskeytyivät toviksi. Hysteerinen rauru raikui parvessa.

Oli myös sooloilija kuten Aulis, joka oli erinomainen poskisolisti. Hän osasi oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan sutkautella ja muistella hauskoja sattumia elämässään.

Aulis oli jo keski-iän ylittänyt, mutta kuului sankarina parikymppisten jengiin. Auliksen lempinimi oli Sammy Davies. Tuo esikuva oli Sinatran jengin ruma musta mies, joka oli erinomainen laulaja ja taiteilija. Auliskin osasi soittaa haitaria ja oli sinut ulkonäkönsä kanssa.

Hänen vanhemman veljensä poika Juppe asui Tampereella ja oli kuin kopio sedästä. Aulis kertoi, että Juppe oli juuri saanut Suomen mestaruuden rumuuskilpailussa ja palkintopystiä ojennettiin, kun Aulis meni onnittelemaan Juppea. Tuomarit katsoivat ja nyökkäsivät juhlallisesti toisilleen ja sanaa puhumatta ojensivat palkinnon Aulikselle. Hän oli jengin eräänlainen keskipiste, jota ilman eivät kekkerit käynnistyneet.

PENTTI TERVONEN

Kirjoittaja on Luumäen kesäasukas.

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.