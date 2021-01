Pääkirjoitus: Talous ja korona työllistävät myös tulevia päättäjiä

0

Kiinnostaako paikallispolitiikka ja vaikuttaminen? Siihen saadaan Luumäelläkin tarkempia vastauksia huhtikuun lähestyessä.

Vielä on vaikea kovin kattavasti sanoa, minkälaisilla ehdokaslistoilla puolueet huhtikuun kuntavaaleihin lähtevät. Ehdokasasettelu vahvistetaan maaliskuussa.

Vaihtuvuutta valtuustoon on joka tapauksessa tulossa, sillä tällä hetkellä Luumäellä on varmoja luopujia enemmän kuin naapurikunnissa. Kunnanvaltuuston nykyisistä varsinaisista jäsenistä toistaiseksi kolme näyttää vihreää valoa omalle jatkoehdokkuudelleen ja puolet istuvista vielä harkitsee. Toki on mahdollista, että pohtivatkin ovat jo päätöksensä tehneet, mutta ne virallistuvat vasta myöhemmin.

Vaihtuvuutta valtuustoon on joka tapauksessa tulossa, sillä tällä hetkellä Luumäellä on varmoja luopujia enemmän kuin naapurikunnissa.

Kunnallisalan kehittämissäätiön viime marraskuussa tekemässä valtakunnallisessa kyselyssä valtuutetut nostivat tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi kotikunnan talouden ja velkaantumisen. Se ei yllätä, onhan lähestulkoon jokainen päätös jollain tavalla sidoksissa rahaan.

Seuraavana tärkeysjärjestyslistalla ovat terveyspalvelut, vanhustenhuolto, työllisyys, peruskoulut sekä yrityspalvelut ja elinkeinojen kehittäminen. Näistäkin asioista löytyy vahva taloussidos, mutta ennen kaikkea ne määrittelevät kuntalaisten elämänlaatua. Koronavirus-epidemian torjuntaa kyselyssä korostivat muita enemmän iäkkäämmät valtuutetut.

Kuntien taloustilanne on jo valmiiksi haastava ilman koronaakin. Helppoja päätöksiä ei ole tiedossa jatkossakaan. Päättäjille se tarkoittaa entistä tarkempaa paneutumista. Ehdokkuuksia ajatellen ajankäytön priorisoiminen lienee yksi tärkeimmistä päätöstä ohjaavista seikoista.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@luumaenlehti.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.