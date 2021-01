Eksote pyytää välttämään koronarokotekyselyjä ajanvarausnumeroihin, jotka ovat jo ruuhkautuneet – mahdollisesti helmikuun alussa alkaviin rokotuksiin kutsutaan kirjeellä – ensimmäisinä vuorossa ovat yli 80-vuotiaat

0

Eksote pyytää tiedotteessaan, että alueen asukkaat eivät koronarokotteeseen tai -rokotuksiin liittyvissä kyselyissä soittaisi ajanvarausnumeroihin. Puhelinpalvelut ovat kuluvalla viikolla tästä syystä jo ruuhkautuneet.

Koronarokotteita annetaan ajanvarauksella, ja kunhan rokotteita saadaan Etelä-Karjalaan lisää, Eksote lähettää rokotteeseen oikeutetuille henkilöille vuorollaan kirjeen, josta näkyy varattu aika sekä rokotuspaikka. Kirjeessä on myös ohjeet, miten toimia, jos tarjottu aika ei sovi.

Kun väestön rokotukset aloitetaan, ensimmäisinä rokotetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeistuksen mukaisesti iäkkäimmät eli yli 80-vuotiaat.

– Kirjeen lisäksi Eksotelta soitetaan iäkkäille, jotta varmistetaan, että kirje on tavoittanut vastaanottajan ja aika varmasti sopii. Jos aika ei sovi tai on jotakin muutakin huomioitavaa, käydään nämä puhelun aikana läpi. Eksote julkaisee vielä ennen rokotusten alkua puhelinnumeron, josta puhelut tulevat. Tällöin puheluun on turvallista vastata, Eksoten koronarokotuksista vastaava Sari Kuitto kertoo tiedotteessa.

Jos Euroopan lääkevirasto (EMA) antaa AstraZenecan rokotteelle myyntiluvan ja toimitukset sujuvat, niin väestön rokotukset voidaan mahdollisesti aloittaa helmikuun alkupuolella.

Toistaiseksi Eksote on rokottanut henkilöstöä ja hoivakotien asukkaita sekä Lappeenrannassa että Imatralla. Suunnitelmat laajentaa rokotuksia myös muihin kuntiin on tehty ja ne täsmentyvät Eksoten mukaan rokotteiden saatavuuden mukaisesti.

Lappeenrannassa keskeinen rokotuspaikka kauppakeskus IsoKristiinassa valittiin useista syistä.

– Emme voi rokottaa ollenkaan samalla tavalla kuin influenssarokotusten yhteydessä, sillä jonottamista, ruuhkia ja isoja ryhmiä on vältettävä kaikin mahdollisin keinoin, Kuitto huomauttaa.

– Tilan on oltava turvaväleineen riittävän iso, sillä rokotettuja seurataan rokotuksen antamisen jälkeen. Tähän uuteen rokotteeseen kuuluu 15 minuutin seuranta allergisen reaktion takia, Kuitto jatkaa.

Eksotesta muistutetaan koronarokotuksien perustuvan vapaaehtoisuuteen ja niiden olevan väestölle maksuttomia.

Kansalaisilta toivotaan mahdollisimman myönteistä suhtautumista rokotuksiin, vaikka rokotus saattaakin herättää epäröintiä.

– Rokotukset perustuvat laumasuojaan. Mitä useampi rokotuksen ottaa, sitä tehokkaampaa rokottaminen on, tiedotteessa sanotaan.

Eksote kertoo tiedottavansa koronavirusrokotuksiin liittyvistä asioista aina tarpeen mukaan.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@luumaenlehti.fi

