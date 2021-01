Mielipidekirjoitus: Nuoret ansaitsevat kehittyä ilman alkoholin haittoja

0

Nuoruus ja murrosikä voivat näyttäytyä kotoa ja vanhemmista irtautumisen sekä kokeilujen aikana. Rajojen hakua ja kokeiluja voi tapahtua myös päihteillä.

Päihteet ovat yksi asia, missä raja on usein asetettu selvästi kotona vanhempien toimesta. Tupakan ja alkoholin käyttöä ei sallita. Nuoren mielestä rajoittava viesti on joskus vaikea ottaa vastaan niiltä lähimmiltä. Tutkimusten mukaan vanhempien kielteinen suhtautuminen nuoren päihteidenkäyttöön on päihteiltä suojaava tekijä.

Tänä päivänä tietoa päihteistä on tarjolla yltiöpäisesti. Googlaamalla löytyy helposti sivustoja, missä haluttu hakusana esiintyy. Samoin saatavilla on myös kaveripiirin antama tieto. Usein yhdeltä näkökulmalta.

Aikuisten tehtävä on jutella nuorten kanssa päihteistä sekä toimia peilinä eri näkökulmille asioista. Päihteet ja niiden hyödyt ja haitat eivät ole yksinkertainen asia.

Vaikka maltillinen ja harvakseltaan tapahtuva alkoholinkäyttö aikuisena on suhteellisen haitatonta, nuorena siitä on aina haittaa. Kehittymissä oleviin aivoihin jää helposti muistijälkiä päihteistä ja riippuvuus kehittyy muovautuviin aivoihin herkemmin.

Erityisesti kuluvan vuoden aikana eteläkarjalaisten nuorten päihdekokeilut ovat tapahtuneet silmiin pistävän usein vahvalla viinalla.

Alkoholi on samalla tavalla haitallista sekä miedon juoman että vahvan viinan muodossa. Erityisesti kuluvan vuoden aikana eteläkarjalaisten nuorten päihdekokeilut ovat tapahtuneet silmiin pistävän usein vahvalla viinalla.

Viina on täysikasvuiselle ihmisellekin myrkkyä, saati kasvavassa iässä olevalle nuorelle. Viinaa juodaan helposti liikaa ja päihdytään vaarallisen paljon.

Alkoholin myyntiä ja anniskelua säädetään alkoholilailla. Alaikäisellä ei saa olla hallussaan alkoholia, ja alkoholin välittäminen alaikäiselle on rikos. Etelä-Karjalan yläkoulussa vuonna 2019 tehdyssä hyvinvointikyselyissä nuoret (ovat) vastasivat saavansa alkoholia täysi-ikäiseltä henkilöltä, joka pyynnöstä haki alkoholia. Noin joka kymmenes kertoi saaneensa alkoholia vanhemmiltaan tai sisaruksiltaan.

Miksi nuori pitäisi totuttaa alkoholinkäyttöön jo nuoresta pitäen? Riski riippuvuuden synnylle kasvaa, aivojen toiminnot kuten muisti ja oppimiskyky voivat heikentyä pysyvästi. Kasvavat aivot ovat herkkiä saamaan muistijälkiä haitallisista asioista.

Nuoret ansaitsevat saada kasvaa ja kehittyä rauhassa ilman haittaavia aineita. Pidetään huolta meidän nuorista ja todetaan asiasta yhdessä EVVK – ei välitetä viinaa keskenkasvuisille.

SANNA AHTIAINEN

Kirjoittaja on Eksoten ehkäisevän päihdetyön koordinaattori.

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.