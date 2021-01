Kolumni: Kohti uutta normaalia

0

Näin vuoden ensimmäisessä kolumnissa pitäisi varmaan muistella mennyttä vuotta ja suunnata katsetta tulevaan. Vallitsevista olosuhteista johtuen tekisi mieli vain skipata viime vuoden muistelu, ja suunnata katse pelkästään tulevaan.

Koska viime vuoden pirulainen ei lentänyt rakettien mukana taivaan tuuliin, vaan vaikuttaa elämäämme vielä jatkossakin, emme voi täysin skipata viime vuotta muistoistamme.

Viime kevät löi polvilleen monen yrittäjän. Onneksi yhteiskunta tuli suht nopeasti avuksi erilaisin tukimuodoin ja kesällä monilla olikin jo varsin toiveikas olo.

Syksysateiden myötä tuli taas monille rankasti lunta tupaan. Moni kuitenkin löysi tai kehitti korvaavaa toimintaa, kun koronapandemia oli pysäyttänyt normaalin elinkeinon. Valitettavasti jokaiselle ei tietysti näin yhtä onnekkaasti käynyt, ja sekin on hyvin ymmärrettävää, että kun yhtäkkiä koko pitkäaikainen liiketoiminta loppuu kuin seinään ja kassa ammottaa tyhjyyttään, niin ei siinä välttämättä ole voimavaroja kauheasti lähteä innovoimaan jotain uutta.

Nyt uuden vuoden äärellä meillä on syytä toivoa, että kesän jälkeen pääsisimme kohti uutta normaalia. Vanhaan ei ole enää paluuta, joten nyt on syytä yhdessä lähteä rakentamaan sitä uutta.

Itse näkisin mieluusti pysyvinä muutoksina uudessa normaalissa menneen vuoden sadosta muun muassa sen, että ihmiset jatkossakin arvostaisivat enemmän ja enemmän paikallisia tuotteita ja palveluita. #tuepientä on viime vuonna tullut monelle tutuksi, ja se olisi hyvä periaate jatkossakin. Näillä keinoilla turvaamme palvelujen säilymistä pienellä paikkakunnalla jatkossakin.

Viime vuoden aikana kotiseudun luonto näytti asukkailleen paljon uusia puolia, ja se tuli monille entistä tutummaksi. Aina ei tarvitse mennä merta edemmäksi kalaan saadakseen unohtumattomia elämyksiä ja akkuja ladatuksi.

Moni yrittäjä joutui menneenä vuonna pakon sanelemana ottamaan työssään suuren digiloikan, jotta asioita saatiin hoidettua etänä ilman lähikontakteja. Moni on varmasti tiennyt jo aiemmin, että tämä loikka on tehtävä, se on vain muiden kiireiden takia siirretty syrjään. Nyt se on otettu, ja auttaa työskentelyä jatkossakin huomattavasti.

Lisäksi viime vuoden aikana on korostunut yhdessä tekemisen meininki. Vaikka korona on tietysti kurittanut jokaista yrittäjää eri tavalla, toiselta se on lopettanut koko elinkeinon, ja toisella taasen ovat työt lisääntyneet, on se silti vaikuttanut aivan jokaisen arkeen.

Yhteistyö ja auttamisen halu ovat saaneet aivan uudenlaisen merkityksen. Hyvä esimerkki oli yrittäjä Janne Laineen ideoima ja järjestämä uudenvuoden ilotulitus, johon lähti mukaan monia yrityksiä. Tapahtuma sai paljon kiitosta, ja poikkeuksellisen vuoden jälkeen tuntuu, että se tuli kuntalaisille todellakin tarpeeseen.

Tarkemmin, kun miettii kaikkea, mitä viime vuosi sai aikaan kaiken kurjuuden keskellä, niin eihän se ihan pelkkää kurjuutta ollutkaan. Nyt kun jaksamme vielä skarpata näissä poikkeusoloissa, ja otamme kaiken niistä opitun mukaan uuteen normaaliin, niin kyllä siitä hyvä tulee, yhdessä tehden.

Luumäen yrittäjät ry toivottaa kaikille oikein hyvää ja yritteliästä uutta vuotta!

VEERA HEIKKILÄ

Kirjoittaja on Luumäen yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja.

