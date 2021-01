Pääkirjoitus: Somekampanjan anti voi avata silmiä Luumäellä

0

Luumäen uusi kuntamarkkinointikampanja on paikallisesti mielenkiintoinen avaus.

Pirkkalalainen kolmihenkinen perhe muuttaa maaliskuussa vuodeksi kunnan tarjoamaan asuntoon ja sitoutuu samalla päivittämään säännöllisesti elämästään ja kokemastaan kunnan sosiaalisen median kanaviin.

Luumäen somekuntalaiset, Sami Sivonen ja Laura Kiretti, ennakoivat tulevaa tämän lehden sivuilla 8–9.

Pyörää ei sentään olla keksimässä uudelleen, sillä somevaikuttamista on hyödynnetty kuntamarkkinoinnin työkaluna muuallakin. Olennaista tässä tapauksessa on kuitenkin se, että Luumäki on toimintamallin osalta alueellisesti pienten kuntien pioneerina.

Luumäki ei ole tulijoille uppo-outo, mutta ei toisaalta liian tuttukaan.

Kontrasti perheen nykyiseen asuinkuntaan Pirkkalaan on sopivan jyrkkä. Ikärakenteeltaan nuoressa ja kaupunkimaisessa Pirkkalassa on lähes 20 000 asukasta, mutta esimerkiksi pinta-alaltaan se on merkittävästi Luumäkeä pienempi.

Sehän tiedetään, että mitä pidempään tietyllä paikkakunnalla asuu, sitä helpommin palveluihin ja ympäristöön tottuu ja sopeutuu. Tuoreilla silmillä kaikki ei kuitenkaan näyttäydy itsestään selvänä.

Toki tarpeet ovat kuntalaisilla yksilöllisiä, mutta odotettavissa on varmasti hyviä huomioita. Niihin kunnan taas pitää osata oikealla tavalla tarttua.

