Vesivuotoa etsitään ja korjataan Taavetin jäähallin edustan kevyen liikenteen väylältä – työt aiheuttavat käyttövesikatkoksen

Taavetin keskustassa paikallistetaan vesivuotoa jäähallin edustan kevyen liikenteen väylällä. Vuotokohta on tarkoitus saada korjattua vielä tänään. Vesi on tihkunut hiljalleen maaperään varmuudella ainakin joulun aluspäivistä asti. kunnan tekninen johtaja Erik Forstén kertoo, että vuodon korjaaminen haluttiin siirtää alkuvuoteen, jotta asukkaiden käyttöveden saantia ei tarvinnut katkaista joulun seutuvilla.

– Korjaus ohjelmoitiin vasta pyhien jälkeen, ja valmius oli koko ajan siltä varalta, että tulisi isompi ryöpsähdys.

Forsténin mukaan vuoto on niin hiljainen, ettei sitä ole käytännössä voinut havaita vedenkulutuksesta.

Vuotokohdan vesijohto ei ole aivan hiljattain saneeratulla verkko-osuudella, mutta ei myöskään huonokuntoisimmalla, saneerausohjelmaan kuuluvalla osalla.

– Vuodon on voinut aiheuttaa vaikkapa lähellä tehdyt työt, kuten tärytykset, Forstén arvelee.

Puolilta päivin vuotoa ei vielä ollut saatu paikannettua. Käyttöveden syöttökatkosta on ilmoitettu etukäteen asukkaille, ja vesikatko koskee myös Taavetin jäähallia.

