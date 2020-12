Uutenavuotena ilotulitetaan yrittäjien tuella – katsojien toivotaan sijoittuvan hajautetusti kokoontumisrajoitukset huomioonottaen

0

Luumäellä järjestetään uudenvuoden ilotulitus. Raketit ammutaan tänään torstaina kello 20 Koulukeskuksen pihalta, jonne on yleisöltä pääsy kielletty.

Puuhamiehenä toimii yrittäjä Janne Laine, joka on koonnut paikallisilta yrityksiltä rahat ilotulituksen järjestämiseen.

Ilotulitus näkyy lähes koko Taavetin alueelle, ja Laine toivookin, että sitä katsotaan hajautetusti eri paikoista kokoontumisrajoitukset huomioonottaen.

– Raketit näkyvät lähes koko Taavetissa, joten toivon etteivät kaikki tuppaudu samaan paikkaan niitä katsomaan, Laine sanoo.

Paikalle on rekrytoitu myös Luumäen palomiesyhdistys, jonka jäsenet voivat ohjata tarpeen vaatiessa ihmisiä erilleen, jos kokoontumisrajoituksien rajat uhkaavat rikkoutua.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

olli-pekka.harma@luumaenlehti.fi

