Lukuhaaste innostaa kirjojen pariin

Etelä-Karjalan kirjastot ovat laatineet aikuisten lukuhaasteen vuodelle 2021 Lukuhaaste on leikkimielinen, koko vuoden kestävä projekti, johon osallistuville tarjotaan 25 erilaista tapaa valita uutta luettavaa.

Niitä ovat muun muassa eteläkarjalaisen kirjailijan kirjoittama kirja, vanhemman henkilön suosittelema kirja, venäläisen kirjailijan kirja, ilmastonmuutokseen liittyvä kirja, tiiliskivi, runokirja tai kirja, jossa mainitaan Saimaa.

Lukuhaastevuosi on Heili-kirjastojen ensimmäinen. Siihen voi osallistua kuka tahansa. Tarkoitus on lisätä lukuiloa, ei lukustressiä. Samaa kirjaa voi käyttää useampaan haastekohtaan tai keksiä jokaiseen uuden.

Jos ei halua kertoa kirjan nimeä, voi merkitä kohdan ruksilla suoritetuksi. Täytetyn lomakkeen kirjastoon palauttaneiden ja yhteystietojensa jättäneiden kesken arvotaan pieniä palkintoja vuoden 2022 alussa. Lukuhaasteella on oma Facebook-ryhmä: Heili-kirjastojen lukuhaaste.

