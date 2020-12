Etelä-Karjalan koronavirusrokotukset alkavat tiistaina – ensimmäisenä rokotetaan Eksoten hoitohenkilöstöä

0

Eksoten henkilöstön koronavirusrokotukset alkavat tiistaina 29. joulukuuta yhteistyössä työterveyshuollon kanssa, Eksote tiedottaa.

Rokotusjärjestys määräytyy Valtioneuvoston asetuksen perusteella. Eksote saa Suomeen ensimmäisenä tulevasta erästä 100 kappaletta Pfizerin ja BioNTechin rokotteita.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) esityksessä koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö sekä ympärivuorokautisen hoivan henkilöstö ja asukkaat on priorisoitu saamaan rokotteet ensimmäisenä.

Muista ryhmistä seuraavana rokotetaan ikääntyneet ja henkilöt, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia perussairauksia.

Tämänhetkisen, saatavissa olevan tiedon mukaan rokotteita saadaan lisää viikoittain ja ohjeet rokotuksiin ja ajanvarauksiin lähetetään heti, kun tieto rokotteiden saapumisjärjestyksestä ja määrästä saadaan tietoon.

Eksoten mukaan hoitohenkilökunnan vapaaehtoisten koronarokotteiden avulla pystytään suojaamaan sosiaali- ja terveydenhuollonhenkilökuntaa itseään, henkilöstön lähipiiriä sekä asiakkaita ja potilaita. Näin varmistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimivuus.

Koronarokotteita saadaan tämänhetkisen tiedon mukaan käyttöön vähitellen vuoden 2021 aikana. Rokotteiden jakelussa Etelä-Karjalassa edetään viranomaisohjeiden mukaisesti.

– Rokotus ei poista suojautumisen tärkeyttä. Rokotuksesta huolimatta on noudatettava annettuja suojautumisohjeita muun muassa käsihygienian, kasvosuojainten käytön ja tapaamisrajoitusten osalta, tiedotteessa huomautetaan.

