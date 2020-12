Pääkirjoitus: Joulu on täällä, kun koronavuosi lähenee loppuaan

0

Peruutuspeiliin ei tunnetusti kannata liikaa tuijotella, mutta ehkä pieni katsaus menneeseen on paikallaan.

Viime tammikuussa kysyimme luumäkeläisiltä, mitä he odottavat vuodelta 2020. Vastauksissa korostui terveys ja toisaalta se, että nykymaailmassa kaikki on enemmän tai vähemmän epävarmaa. Miten osuvia nuo toiveet ja näkemykset tulevasta näin jälkikäteen arvioiden olivatkaan.

Maaliskuun puolivälistä saakka on eletty poikkeusaikaa, johon mahtuu valitettavasti niin inhimillistä kärsimystä kuin taloudellisestikin kovia iskua.

Nyt pitää hengähtää ja nauttia, vaikka joulu onkin väistämättä erilainen kuin ennen.

Eikä koronan aiheuttamilta tulonmenetyksiltä säästytty paikallislehdessäkään. Toimituksessa piti pysähtyä, mutta nopeasti kävi ilmi, että kerrottavaa riitti, kun muuttuneen arjen myötä paikalliseen elämänmenoon syntyi uusia ilmiöitä ja tapoja toimia.

Keväällä otettiin vastaan viruksen ensimmäinen aalto, ja kesää kohti jollain tapaa helpotti. Syksyn edetessä lähdettiin taas luisumaan alamäkeen. Rokotekeskustelukin otti uusia kierroksia. Luumäki nousi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronakartalle marraskuussa. Joulukuun alussa koronatilanteen todettiin olevan Etelä-Karjalassa kiihtymisvaiheessa.

Joulu on kuitenkin täällä ja tämä puolestaan on vuoden viimeinen painettu Luumäen Lehti. Paluu normaaliin – tai ”uuteen normaaliin” – on taas hiukan lähempänä. Nyt pitää hengähtää ja nauttia, vaikka joulu onkin väistämättä erilainen kuin ennen.

Luumäen Lehti toivottaa oikein hyvää ja rauhallista joulua sekä uskoo parempaan vuoteen 2021.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@luumaenlehti.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.