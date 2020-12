Kelan palvelupiste korvautumassa asiointipalvelulla hyvinvointiasemalla

0

Kelan palvelupiste suunnitellaan Luumäellä korvattavaksi Kelan asiointipalvelulla Luumäen hyvinvointiasemalla. Asiointipalvelu on määrä ottaa käyttöön huhtikuun alussa.

Palvelu on määrä toteuttaa yhteistyössä Eksoten kanssa. Käytännössä Eksoten palveluohjaaja antaisi Kelan etuusneuvontaa, vastaanottaisi hakemuksia ja liitteitä, auttaisi verkkoasioinnissa sekä tekisi tarvittaessa puhelinajanvarauksen Kelan palveluasiantuntijalle.

Asiointipisteen olisi määrä olla avoinna kerran viikossa.

Käytössä olisivat edelleen myös Kelan muut palvelukanavat, ja asiointipistepalvelua voitaisiin täydentää lisäksi tilapäisillä pop up-palveluilla yhteistyössä sosiaalitoimen tai muiden toimijoiden kanssa.

Nykyisellä palvelupisteellä on koronakeväästä alkaen tarjottu ajanvarauspalvelua vain tarvittaessa. Kelan mukaan toimistoajanvarauksille ei ole

juuri ollut tarvetta. Ennen koronaa käyntejä oli keskimäärin 17 viikossa.

Kelan esitystä käsitellyt kunnanhallitus korosti, että asiointipalvelu on saatavilla kuntalaisille vähintään kerran viikossa jatkossakin huomioiden kuntalaisten palvelutarpeen ja asiointiliikenteen rajallisuuden.

