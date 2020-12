Luumäen palokunta saa uuden vastaavan ryhmänjohtajan tehtävän

0

Luumäen paloaseman toiminta varmistetaan perustamalla palokunnan vastaavan ryhmänjohtajan tehtävä. Tehtävänä on huolehtia palokunnan toimintavalmiuteen liittyvistä asioista.

Taustalla on tilanne, jossa Etelä-Karjalan pelastuslaitos on vuoden aikana etsinyt ratkaisua varallaoloon pohjautuvan päivystysjärjestelmän korvaamiseksi. Tilanne juontaa juurensa muuttuneeseen työaikalainsäädäntöön, mistä syystä nykymuotoisia järjestelyjä ei ole mahdollista jatkaa. Järjestely koskee myös muiden pikkukuntien palokuntia, ja toiminnalliset muutokset koskevat paloasemilla sivutoimisissa työsuhteissa toimivia ryhmänjohtajia.

Asiaa on suunniteltu yhteistoimintaneuvotteluissa henkilöstön kanssa. Tavoitteena on ollut löytää toimintamalli, jolla turvataan pelastusyksiköiden johtamiskyvykkyys. Tärkeänä on pidetty myös sitä, että kunnissa toimivat sopimuspalokunnat säilyvät elinvoimaisina ja osaavina.

Samalla on saavutettu yhteisymmärrys myös vastaavan ryhmänjohtajan tehtävästä maksettavasta korvauksesta. Järjestelyistä ei aiheudu lisäkustannuksia.

Uusi toimintamalli otetaan käyttöön 4. tammikuuta. Ensi vuonna käynnistetään myös sopimuspalokuntia koskevien sopimusten uudistustyö. Palokunnan vastaavien ryhmänjohtajien toiminnallista asemaa ja tehtäviä tarkastellaan tässäkin yhteydessä.

