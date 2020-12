Jäähallin yleisövuorot suljettiin koronaviruksen leviämisalueilta tulevilta – koskee muun muassa Kymenlaaksoa

0

Luumäen kunnan johtoryhmä päätti torstaina 17. joulukuuta, ettei Taavetin jäähallin yleisövuoroille oteta luistelijoita, jotka tulevat koronaviruksen leviämisalueilta. Ratkaisua perustellaan tartuntariskillä.

Koronaviruksen leviämisaluetta on tällä hetkellä muun muassa Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (Kymsote) alue, johon kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.

Jäähallilla ovat edelleen voimassa 7. joulukuuta voimaan astuneet ohjeet, joilla hallin käyttöä on rajattu. Yli 20-vuotiaiden ryhmät on kielletty kokonaan. Alle 20-vuotiaiden harrasteryhmät sallitaan, kun niissä on enintään 20 henkilöä.

Yleisövuorot on suunnattu ensisijaisesti lapsille ja nuorille, ja vuoroilla ei saa olla kerralla yli 20 henkilöä.

Kunta kehottaa toiminnanjärjestäjiä pitämään huolta yleisistä koronaohjeistuksista.

