Pääkirjoitus: Miten kuntokuuri saadaan käyntiin istumisen ajassa?

0

Lasten ja nuorten heikentynyt kestävyyskunto herättää huolta. Aiemmin joulukuussa julkaistujen Move! -mittausten tulosten perusteella viides- ja kahdeksasluokkalaisten muu fyysinen toimintakyky on pysynyt melko lailla ennallaan, mutta kestävyyskunnon osalta käyrä näyttää aivan väärään suuntaan.

Eikä hyvältä näytä myöskään aikuisiän kynnyksellä. Syksyllä uutisoitiin, että viime vuonna varusmiespalveluksensa aloittaneet miehet juoksivat ensimmäistä kertaa Cooper-testissä keskimäärin alle 2 400 metriä.

Digitaalisessa maailmassa elämäntapa on yhä enemmän istuvaa. Älylaitteet ovat korvanneet pihapelit. Oikeansuuntaista mallia ei saada riittävästi. Jatkuvassa kiireessä arkiset asiat on lähialueellakin helpompi hoitaa autolla kuin esimerkiksi kävellen tai pyörällä.

Mielenkiintoinen näkökulma on myös esikuvalähtöinen.

Mielenkiintoinen näkökulma on myös esikuvalähtöinen. Nyky-Suomessa ei enää kuljeta juoksuratojen tai hiihtolatujen sankareiden jalanjäljissä samaan tapaan kuin ennen. Digiajan idoleiden viitan ovat saaneet ylleen yhä enemmän sosiaalisen median lihaskimput, joiden perässä nuoret suuntaavat kuntosalille. Siinä on tosin hyvätkin puolensa, onhan lihaskunnollakin merkittävä rooli toimintakyvyn ylläpitämisessä.

Mutta mikä neuvoksi jälkipolvien kestävyyskunnon kohottamiseksi? Katseet kääntyvät ensisijaisesti koteihin, kouluihin, urheiluseuroihin sekä esimerkiksi julkiseen liikuntapaikkatarjontaan. Nykytulosten kun ennakoidaan aiheuttavan jatkossa kansanterveydellisiä ongelmia. Tarvitaan esimerkkejä, innostamista, tilaisuuksia kokeilla ja matalan kynnyksen mahdollisuuksia.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@luumaenlehti.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.