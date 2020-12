Ensihoidossa ja pelastuslaitoksella koronatartuntoja – nelisenkymmentä työntekijää asetettu karanteeniin

0

Noin neljäkymmentä Eksoten ensihoidon ja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen työntekijää on asetettu koronavirukselle altistumisen vuoksi karanteeniin.

Positiivisen tuloksen saaneet henkilöt on eristetty koteihinsa ja koronalle altistuneet työntekijät on asetettu karanteeniin.

– Tartuntaketjut on saatu hyvin selvitettyä ja varotoimena henkilöstöstä otetaan koronatestejä sekä ensihoidon että pelastuslaitoksen osalta, kertoo Eksoten ylilääkäri Sami Raasakka tiedotteessa.

Asiasta tiedottivat Eksote ja Etelä-Karjalan pelastuslaitos.

Pelastuslaitos ja Eksoten ensihoito toimivat useilla paloasemilla samoissa tiloissa.

Tiedotteiden mukaan henkilökuntaa on ohjeistettu maaliskuusta lähtien toimimaan paloasemien tiloissa. Organisaatioiden välinen hyvä yhteistyö, toimipistekohtaiset ohjeistukset sekä toimipaikkojen käytännöt edesauttoivat nopeaan jäljitystyöhön sekä tartuntaketjujen rajaamiseen. Varhaisilla rajoitustoimenpiteillä oli suuri merkitys tartuntaketjujen rajaamisessa.

Karanteenista riippumatta ensihoidon ja pelastuslaitoksen valmius kiireellisen avun antamiseen on turvattu.

