Kaakon Viestintä aloittaa tänään yhteistoimintaneuvottelut tavoitteenaan noin miljoonan euron säästöt – yhtiö julkaisee myös Luumäen Lehteä

0

Keskisuomalainen-konserniin kuuluva Kaakon Viestintä aloittaa rakenteellisia muutoksia ja uudelleenorganisointia koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Kaakon Viestintä julkaisee myös Luumäen Lehteä.

Neuvottelut käynnistyvät 14. joulukuuta ja niiden ennakoidaan kestävän kuusi viikkoa. Tavoitteena on vuositasolla noin yhden miljoonan euron säästöt.

Neuvottelut koskevat yhtiön kaikkia toimintoja ja niissä työskenteleviä journalisteja, toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä.

Neuvotteluista seuraavien henkilöstövaikutusten määrä on työnantajan arvion mukaan enintään 17 henkilötyövuotta.

Yt-neuvottelujen taustalla on koko maata riivaava koronapandemia, joka on vaikuttanut myös mediatalojen liiketoimintaan.

Kaakon Viestinnän paikallisjohtaja Jarmo Koskinen sanoo, että syynä on yhtiön tulostason ja kannattavuuden heikkeneminen.

Korona on vaikuttanut merkittävästi yhtiön liikevaihtoon.

Jarmo Koskinen

Tuloksen ja kannattavuuden ennustetaan jatkavan heikkenemistään myös ensi vuonna.

– Korona on vaikuttanut merkittävästi yhtiön liikevaihtoon. Ensi vuodelle ei ole sellaista näkymää, että liiketulos lähtisi merkittävästi kasvuun, Koskinen perustelee.

Yhtiön kannattavuuden parantamiseksi toimintaa pyritään Koskisen mukaan tehostamaan uudelleenorganisoinnilla sekä muilla toimenpiteillä.

– Säästöjä etsitään myös muista kuin henkilöstökuluista. Niistä keskustellaan yt-neuvottelujen aikana, Koskinen sanoo.

Kaakon Viestintä työllistää Kaakkois-Suomessa 245 henkilöä kuudessa alueellisessa lehdessä ja yhdeksässä paikallislehdessä.

Etelä-Karjalassa yhtiö julkaisee paikallislehdistä Luumäen Lehteä, Länsi-Saimaan Sanomia ja Paikallislehti Joutsenoa sekä aluelehdistä Etelä-Saimaata ja lisäksi ES-Keskiviikkoa.

Keskisuomalainen Oyj osti Kaakon Viestinnän huhtikuussa 2019 Länsi-Savo-konsernilta.

LUUMÄEN LEHTI

toimitus@luumaenlehti.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.