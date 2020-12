Somettava perhe valittiin seitsemän hakijan videoista – somepäivitysten vastineeksi on luvassa ilmaista asumista Luumäellä: ”Heidän iloisuutensa sulatti sydämet”

0

Luumäelle vuodeksi maksutta muuttava, somettava perhe on valittu. Luumäen kunnan asukaskampanja Latelle luuta ja Liisalle mäkiä haki aktiivista perhettä, jolle tarjotaan vuodeksi ilmainen asunto. Vastineeksi he päivittävät asumiseensa ja elämiseensä liittyviä kuulumisia kunnan somekanaville.

Hakijaperheitä oli kaikkiaan seitsemän. Kampanjaan haettiin mukaan lähettämällä hakemusvideo. Kampanjan käytännön järjestelyistä vastaavan, Luumäen kunnan vuokra-asuntoja hallinnoivan Luumäen Asunnot Oy:n hallitus ja kunnan ylimmät päättäjät valitsivat perheen videoiden perusteella tiistai-iltana.

– Olimme hyvin yksimielisiä siitä, mikä perhe valittiin, Luumäen Asuntojen isännöitsijä ja kampanjaidean kehittäjä Veera Heikkilä sanoo.

Heikkilä kertoo valitun perheen erottautuneen joukosta omalla olemuksellaan.

– Videon perusteella he vaikuttavat tavalliselta, menevältä ja liikunnalliselta perheeltä, joka nauttii luonnosta. Heidän iloisuutensa sulatti sydämet.

Kunta on yhteydessä valittuun perheeseen ja varmistaa heidän halukkuutensa muuttaa Luumäelle sekä ajankohdan, jolloin he pääsevät muuttamaan.

– Vuoden alusta voi olla turhan aikaista. Muutto voisi olla tammi–maaliskuussa, mikä vaan heille sopii, Heikkilä toteaa.

