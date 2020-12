Annikki Hyytiäisestä vuoden positiivinen luumäkeläinen

0

Annikki Hyytiäinen on vuoden positiivinen luumäkeläinen.

Pääpaino palkitsemisessa on merkittävä työ, jonka Hyytiäinen on tehnyt kootessaan Luumäen kouluhistorian kansien väliin juuri ilmestyvässä teoksessaan Luumäen opinahjojen historiaa pitäjänkoulusta peruskouluun.

Hyytiäisellä on myös vankka rooli monissa eri yhdistyksissä, joissa hän on uurtanut aikaa säästämättä. Hän tekee tai on tehnyt kolmannen sektorin työtä muun muassa Kangasvarren Martoissa, Kangasvarren Nuorisoseurassa, Luumäen Sydänyhdistyksessä, Mannerheimin Lastensuojeluliitossa, Luumäen Sotaveteraaneissa, kirjoittajapiiri Kursiivissa, Kansalaisopiston yhteyshenkilönä ja yhteistyöelin Käskassarassa.

Viime vuonna vuoden positiivisempana palkittiin kauppias Paavo Naumanen. Historian ensimmäisen vuoden positiivinen luumäkeläinen -palkinnon sai toissavuonna Soini Hatinen.

Hyytiäisen valinta julistettiin maanantaisen kunnanvaltuuston kokouksen alussa. Koronatilanteen takia sekä Hyytiäisen, että vuoden yrittäjäksi valitun Sakari Huhtiniemen muistamiset toimitetaan heille kotiin.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

olli-pekka.harma@luumaenlehti.fi

