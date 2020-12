Luumäen urheiluautoilijat tukee ura-autoradan uusimista

0

Seurakunnan tiloissa sijaitseva pienoisautorata eli ura-autorata uusitaan. Luumäen urheiluautoilijat (LuuUA) päätti syyskokouksessaan tukea radan uusimista. Lisäksi tukea hankkeeseen saadaan Luumäen seurakunnalta.

Nykyinen ura-autorata on rakennettu vuonna 1980 ja se on siinä määrin kulunut, että LuuUA:n pienoisautokerhon jäsenet ovat joutuneet korjaamaan sitä jatkuvasti. Seinäjoelta on saatu vuonna 2000 valmistunut rata, jota muokkaamaalla Luumäelle saadaan nykyaikainen, kahdeksanurainen autorata. Tavoitteena on purkaa entinen ja asentaa uusi tilalle alkuvuodesta 2021. Pienoisautoradalla on tarkoitus pitää ensi vuoden aikana harjoituskilpailuja, tekniikkakursseja ja kerhoiltoja, jotka sijoittuvat kuluneen vuoden tapaan tiistai-iltoihin. Lisäksi yhteistyö Luumäen seurakunnan perhekerhon kanssa jatkuu kolmella kerhoillalla sekä kevät- että syyskaudella.

LuuUA valitsi puheenjohtaja Manu Pekkasen jatkamaan myös ensi vuonna. Hallituksen jäseniksi nimettiin Reijo Hämäläinen, Sami Hämäläinen, Aki Suni, Jaana Rantala, Ari Kuutvuori ja Ari Sorsa sekä varajäseniksi Timo Ruoppa, Riku Mannoja ja Joonas Hämäläinen.

Yhdistyksen ensi vuoden toimintasuunnitelmaan on kirjattu, että seuran jäsenet jatkavat kilpailemista eri puolilla Suomea ja osallistuvat koulutuksiin. Ohjelmassa ovat myös Keihäskankaan radantarkastus ja kesällä seuran merkittävin ja lähes jokavuotinen tapahtuma, Keihäskankaan jokamiesluokan kilpailu. Toimintasuunnitelma toteutuu, mikäli koronaepidemia antaa siihen mahdollisuudet.

LUUMÄEN LEHTI

toimitus@luumaenlehti.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.