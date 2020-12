Kolumni: Ajatuksia

0

Suurin osa meistä, eivät tosiaan kaikki, tarvitsee jonkun, jolle puhua. Me vertaistukihenkilöt ja kokemusasiantuntijat olemme Teitä varten.

Kun jotain yllättävää tapahtuu, niin voi kokea olevansa yksin. Sairaus, lähiomaisen menehtyminen tai joku muu tapahtuma. Tuntuu, että eteenpäin ei pääse tässä elämässä. Mutta pikkuhiljaa, kun saa jutella ja purkaa ajatuksia jonkun kanssa, niin pystyy hahmottamaan ja käsittelemään asiat ehkä toisella tavalla. Ulospääsyä on. Näin pitkälle kun on päässyt, alkaa jo vähän helpottamaan.

Kenenkään ei pidä jäädä yksin murehtimaan. Yhdessä voimme käsitellä asiat. Vertaistukihenkilö on vaitiolovelvollinen vierellä kulkeva ystävä, joskus pelkkänä korvana. Paljon myös riippuu omasta itsestä haluaako avautua ja miten paljon. Monta kertaa on helpompi puhua ihan vieraalle ihmiselle kuin jollekin omaiselle, kun ei näe, kuka puhelimen toisessa päässä on. Minulle (vertaistukihenkilönä) tulee puheluita myös muualta Suomesta.

Jokainen kokee asiat eri tavalla.

Nyt, kun tämän hetken tilanne on haastava koronan takia, rajoituksia on. Ei voi mennä tapaamaan läheisiään eikä ystäviään. Ahdistaa… pelottaa… miten sopeutua tähän tilanteeseen? Mitä tulevaisuus tuo tullessaan? Nyt ei saa menettää toivoaan! Uskotaan, että korona nujerretaan. Et ole yksin, olemme kaikki samassa veneessä. Mutta meidän on kaikkien muistettava, että olemme vastuussa omasta itsestämme ja myös toisistamme.

Olen useamman kerran kuullut sanottavan, että minä en käytä maskeja, en pidä turvaväliä eikä muita ”turhuuksia”. Ei se minuun tartu. Aika vastuutonta, mutta meitä on moneksi. Samaten, kun istutaan muun muassa ravintoloissa ja baareissa pienessä sievässä, halataan ja yskitään päin toisia, kun olet niin hyvä kaveri. Mutta missä ovat meidän käytöstapamme?

Moni istuu kotona ja pohtii asioita. Kerran vanhempi naishenkilö kertoi minulle, että hänestä tuntuu, että seinät kaatuvat päälleen, kun ei voi muuta kuin istua sisällä.

Sanoin, että voithan mennä ulos kävelemään (hän pystyy ihan hyvin liikkumaan). Sehän on niin mukavaa ja rauhoittavaa. Hän kysyi, että voiko? Voinko tosiaan, eikö sekin ole kielletty? Ei toki. Luonnossa voi liikkua ihan vapaasti. Luonto ei ole vihollinen, vaan ystävä. Tietenkin, jos liikkuu huonosti, silloin se voi olla vihollinen, haasteellinen ystävä. Miten rauhoittavaa on kävellä metsäpolulla ihailemassa luonnon ihmeitä – puut, pensaat, linnut ynnä muut.

Oletko koskaan ihan tosissasi ajatellut, miten kaunista on, kun vaan katselet ympärillesi mitä kaikkea luonnossa on? Ensi kerralla, kun kävelet luonnossa, niin katsele ympärillesi ja näet, miten kaunis on vaikkapa sammaloitunut kivi tai lahoamassa oleva puunrunko. Linnut laulavat, ehkä juuri sinulle. Tulee hyvä mieli.

Tässä minun ajatuksiani. Nautitaan elämästä tässä ja nyt! Muistamme kasvomaskit, käsineet ja turvavälit.

Hyvää alkavaa joulunodotusta.

MAJ-BRITT PURANEN

Kirjoittaja on Eläkeliiton Luumäen yhdistyksen jäsen ja Kaakkois-Suomen sydänpiirin vertaistukihenkilö.

