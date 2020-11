Kolumni: Työelämää ohjaa vahingollinen myytti

0

”Tehtävään haetaan henkilöä, joka on sosiaalinen, aktiivinen ja ulospäinsuuntautunut.”

Kuulostaako tutulta? Vallitsevan trendin mukaan hyvä työntekijä on ekstrovertti, jolla on laajat sosiaaliset verkostot ja joka asiasta valmis mielipide. Hän ei epäröi sanoissaan tai jännitä ihmisten kohtaamista. Nämä piirteet pätevät myös hyvään johtajaan. Paitsi että eivät päde.

Psykologi Liisa Keltikangas-Järvinen antaa myytille kenkää kirjassaan “Hyvät tyypit: Temperamentti ja työelämä” (2016, WSOY).

Hänen mukaansa sosiaalisuus, aktiivisuus ja ulospäinsuuntautuneisuus eli ekstroversio liitetään perusteetta hyvän työntekijän ja johtajan ihanteeseen. Piirteillä ei ole mitään tekemistä kummankaan kanssa.

Aloitetaan persoonallisuuden perustasta, temperamentista.

Psykologiassa temperamentilla tarkoitetaan jokaiselle ihmiselle synnynnäistä ja tyypillistä reagoimis- ja käyttäytymistyyliä. Temperamenttipiirteet painottuvat eri ihmisillä eri tavoin. Joku on vetäytyvä, toinen sinnikäs.

Työpaikkailmoituksen pyhän kolminaisuuden – sosiaalisuuden, aktiivisuuden ja ekstroversion – perusta on temperamentissa ja siten geeneissä. Ihminen voi rajallisesti vaikuttaa omaan käyttäytymiseensä, mutta geeneilleen ei voi mitään. Siitä huolimatta työnantajat suosivat tiettyjä synnynnäisiä taipumuksia.

Keltikangas-Järvisen mielestä näin ei saisi olla. Jos työnantajat noukkivat työnhakijoiden joukosta äänekkäät ja sanavalmiit, eivätkä anna muille mahdollisuutta, syyllistytään syrjintään. Samalla annetaan ymmärtää, että toiset ovat synnynnäisesti huonompia kuin toiset.

Keltikangas-Järvinen tiivistää sen näin: ”Sosiaalisuus, aktiivisuus, rohkeus ja ulospäinsuuntautuneisuus ovat nykyajan ’hyvän ihmisen’ tunnusmerkit; niiden puutetta ei kukaan halua kertoa.”

Seurauksena ammattitaitoiset työnhakijat voivat jäädä ilman työpaikkaa. Töihin eivät pääse pätevimmät, vaan äänekkäimmät.

Olen lähettänyt lukuisia työhakemuksia, joissa olen vastahakoisesti maininnut ujouteni. Jälkikäteen tuntuu hassulta, että olen hävennyt jotakin sellaista, joka on jo syntymästä lähtien ollut osa minua.

Ehkä ironisinta on se, etteivät sosiaalisuus, aktiivisuus ja ekstroversio edes kerro mitään työntekijän ammattitaidosta. Kyse on väärinkäsityksestä.

Keltikangas-Järvisen mukaan sosiaalisuus piirteenä tarkoittaa ainoastaan sitä, että ihminen hakeutuu mielellään toisten ihmisten seuraan ja haluaa olla pidetty. Sosiaalisuus ei siis tarkoita hyviä sosiaalisia taitoja.

Aktiivisuus taas tarkoittaa sitä, millä nopeudella ihminen tekee asioita. Ihminen, jonka aktiivisuus on korkea, mennä viilettää ja ehtii paljon. Aktiivisuus ei kuitenkaan ole synonyymi oma-aloitteisuudelle tai aikaansaavuudelle.

Ja kuten tässä vaiheessa arvata saattaa, ekstroversiolla ei ole suoraa yhteyttä asiantuntijuuteen tai osaamiseen.

Rekrytointia ohjaavat siis virheelliset käsitykset. Seurauksena ammattitaitoiset työnhakijat voivat jäädä ilman työpaikkaa. Töihin eivät pääse pätevimmät, vaan äänekkäimmät.

Persoonallisuuden käyttäminen osaamisen mittarina tulisi lopettaa välittömästi. Eri aloilla tarvitaan toki erilaisia ominaisuuksia, kuten asiakaspalvelussa aktiivisuutta, mutta koko

työelämän ei pitäisi pyöriä kolmen piirteen ympärillä. Se, mikä on jossakin ammatissa vahvuus, on toisessa heikkous.

Tämä minun olisi pitänyt kuulla, kun häpeissäni täytin työhakemuksia. Ujouteni ei ole aina ja kaikkialla pahasta – sen ansiosta olen muun muassa taitava kuuntelija.

Siispä ehdotan seuraavaa:

”Tehtävään haetaan ammattitaitoista henkilöä, joka on ylpeä vahvuuksistaan ja tietoinen heikkouksistaan.”

DERIA KURKAN

Kirjoittaja on luumäkeläislähtöinen opiskelija.

