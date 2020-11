Joulukalenterin luukut alkavat avautua kylällä ensimmäisenä adventtina – pop up -kalenteri johdattaa kohteesta toiseen, iltaisin luukuilla lauletaan joululauluja

0

Luumäkeläisten pop up -joulukalenterin luukut alkavat avautua eri puolilla kuntaa joka aamu ensimmäisestä adventista, sunnuntaista 29. joulukuuta alkaen. Idean taustalla on Luumäen seurakunta.

– Kysymys kuului: ”Innostuisitteko joulukalenterista?” Vastaus tuli monesta suusta: ”Kyllä!”, kirkkoherra Tuija Nuutinen iloitsee.

Nuutisen mukaan kunkin luukun avaaja on keksinyt omalle luukulleen joulu-

iloa nähtäväksi kaikille. Luukku saattaa olla aitassa, yrityksen ikkunassa, leikkimökissä tai vaikka kokonaisuutena kirkonmäellä.

– Luukulla saa vierailla pitkin päivää ja koko adventin ajan. Tosin yksityispihoihin kannattaa mennä vain silloin, kun talon väki näyttää olevan kotosalla, Nuutinen täsmentää.

Jouluiloa on tarjolla paitsi itse luukun myös laulun muodossa. Kunkin kalenteriluukun luokse kokoonnutaan luukun avaamisiltana laulamaan muutamia joululauluja kello 18. Poikkeuksen tekee 30. marraskuuta, jolloin lauluhetki pidetään jo kello 16.

Tieto joulukalenteriluukkujen pitäjistä ja osoitteista löytyy oheisen listan lisäksi Luumäen seurakunnan kirkollisista ilmoituksista, kotisivuilta www.luumaenseurakunta.fi ja seurakunnan Facebookista.

– Luukkuja voi bongailla myös plakaateista, joita katukuvaan ilmestyy. Numero tolpan päässä kertoo, että täällä kohta avautuu, tule tänne, Nuutinen vinkkaa.

Joulukalenterin luukut 29.11.–24.12.

29.11. AR-tiimi, Vallaherrankuja 1, entinen kirkkoherranvirasto

30.11. Taavetin päiväkoti, Koulutie 4, lauluhetki klo 16

1.12. Maijun Mesta, Linnalantie 43, puurotarjoilu klo 18

2.12. Parturi-Kampaamo Caruletti, Linnalantie 30

3.12. Luumäen kirjasto

4.12. Ravintola Kanuuna, Linnalantie 42

5.12. Kotkaniemi, Itsenäisyydentie 799a, glögitarjoilu

6.12. Kunnantalo. Linnalantie 33

7.12. Taavetin fysikaalinen hoitolaitos, Marttilantie 36

8.12. Kangasvarren Martat, Suo-Anttilantie 2

9.12. Bionella, Riihitie 1

10.12. Diakonian Aamuolkkari, Vallaherrankuja 1 (entinen kirkkoherranvirasto)

11.12. Annikki Hyytiäinen ja iltapäiväkerho, Taavetin koulu, ruohopihan puolen ikkuna

12.12. Mäntymaan Kukka, Kangastie 3

13.12. Heli Lantta, Siilontie 96

14.12. Taitokeskus, Pajatie 7

15.12. Jurvalan päiväkoti, Suo-Anttilantie 166

16.12. Aila Turunen, Saarentie 663, aitta

17.12. Satu Staven, Suo-Anttilantie 179

18.12. Marian Galleria ja Taavetin kukka- ja hautauspalvelu, Linnalantie 36, glögitarjoilu

19.12. Reinilät, Kaarrekuja 1, leikkimökki

20.12. Jouluvaellus kirkon mäellä, Kirkkotie 2

21.12. Olssonit, Vanha Apteekki, Marttilantie 20

22.12. Taavetin korpihaukat, Vallaherrankuja 4, kolon ikkunat

23.12. Länsi-Saimaan 4H-yhdistys, Suoanttilantie 2

24.12. Mari Kurkan, Liisankuja 10

