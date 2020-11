Luumäellä todettiin yksi uusi koronatapaus – yhteensä todettuja tapauksia on nyt kuusi

0

Luumäellä on todettu yksi uusi koronavirustapaus sen jälkeen, kun kunta nousi viime perjantaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronavirustilastointiin.

THL:n tartuntatautirekisterin mukaan Luumäellä oli tuolloin havaittu kaikkiaan viisi koronavirustapausta. Tänään tiistaina puolilta päivin julkistetuissa tartuntatiedoissa tapauksia on yksi lisää eli yhteensä todettuja tapauksia on nyt Luumäellä kuusi.

Osa tartunnoista voi olla pidemmältä ajalta, mutta viiden tapauksen raja on täyttynyt lähiaikoina, sillä tilastoinnissa ei ole mukana kuntia, joissa tapausten tautimäärä on alle viisi.

Tartuntatautirekisterin tiedot päivittyvät muutamien päivien viiveellä. Tiedot voivat päivittyä myös takautuvasti.

THL:n tiistaina puoliltapäivin päivittyneen tartuntatautirekisterin mukaan taudin ilmaantuvuus kunnassa on 129,42 väestömäärän ollessa 4 636 henkeä. Ilmaantuvuus kuvaa tapausten määrää 100 000 asukasta kohden. Eksoten alueen kumulatiivinen ilmaantuvuusluku on 98,2. Viimeisten 14 vuorokauden aikana Etelä-Karjalan alueella on havaittu 25 tartuntaa. Kaikkiaan tapauksia on havaittu 125.

