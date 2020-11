Jari ja Johanna Huostila muuttivat heinäkuun lopulla yhdessä Aada-koiran kanssa rintamamiestaloon Suo-Anttilaan. Mielessä on vuokra-asunnon etsiminen, sillä kantoveden varassa eläminen on työlästä esimerkiksi pyykkihuollon osalta. Jouluna on ajatuksissa ainakin paistaa kinkku ensi kertaa tuvan leivinuunissa. (Kuva: Soile Tankka)