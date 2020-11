Kolumni: Onni muuttaa maalle

0

Korona-aika on muuttanut käyttäytymistämme ja arvomaailmamme varmaan jokaisen kansalaisen kohdalla. Ei niin pahaa, ettei jotain hyvääkin tässä ajassa olisi. Ihmisten hygieniatietoisuus on parantunut ja viime kevät jo osoitti sen, etteivät muun muassa kausi-influenssa ja norovirukset siinä määrin päässeet leviämään kuin aikaisempina vuosina.

Olemme tiedostaneet, miten paljon meillä on ihmiskontakteja päivittäin ja oppineet toimimaan niissä kulloisenkin tilanteen edellyttämällä tavalla.

Ihmisten luontosuhde on vahvistunut ja useat ovat oppineet nauttimaan luonnon rauhasta ja elämyksistä, joita yksinkertainen ympäristö voi tuottaa.

Näemme asioita, joihin emme ole aiemmin kiinnittäneet huomiota. Luonto ei suinkaan ole yksinkertainen, vaan monimuotoinen.

Tässä ajassa myös kaupungeissa asuvilla on herännyt halu muuttaa väljempiin olosuhteisiin. Näin ajatus maalle muutosta on syntynyt.

Jo nyt Luumäellä on esimerkkejä siitä, että lapsiperheet ja paluumuuttajat ovat rakentaneet ja muuttaneet kaupungista väljempiin asuinympäristöihin. He arvostavat tätä muutosta ja sitä, miten paljon helpompaa on esimerkiksi peruspalveluiden saaminen. Palveluilla on täällä vielä jonkinlaiset ”kasvot”.

Olenkin jo monta vuotta haaveillut haja-asutusalueiden rakennusmaaksi soveltuvien maiden ja tyhjillään olevien kiinteistöjen aktiivisesta markkinoinnista yhteistyössä maanomistajien, perikuntien ja kunnan kanssa. Kunta voisi toimia koordinaattorina ja yhdistää kysynnän ja tarjonnan. Hankkeen nimi voisi olla Onni muuttaa maalle.

Jotkut haaveilevat vaikkapa omasta hevostallista, verstaasta tai ateljeesta. Joku haluaa remontoida vanhaa.

Kaikki eivät kuitenkaan halua asua seudulla, jossa katuvalo ei näy. Vuokra-asuminen on jälleen tullut suosituksi, ja tarjolla on Luumäen Asunnot Oy:lläkin erilaisia asumisvaihtoehtoja kummassakin taajamassa. Kunta ja Luumäen Asunnot Oy käynnistivät juuri markkinointikampanjan, jossa tarjotaan yhdelle perheelle ilmainen asunto vuodeksi ja vastapainoksi perhe kertoo kokemuksiaan kunnan somessa.

Luumäen Lehti voisi osallistua maallemuuttotalkoisiin tekemällä haastattelun esimerkiksi pääkaupunkiseudulta muuttaneesta uudisrakentajaperheestä. He voivat omalta osaltaan vastata: muuttiko onni maalle?

PÄIVI KÄRMENIEMI

Kirjoittaja on Luumäen kunnanhallituksen toinen varapuheenjohtaja (sd.).

