Luumäki nousi koronatilastoihin – kunnassa on havaittu viisi koronatapausta pandemian aikana

Luumäki nousi perjantaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronavirustilastointiin.

THL:n tartuntatautirekisterin mukaan Luumäellä on havaittu kaikkiaan viisi koronavirustapausta. Tartunnat voivat olla pitemmältä ajalta, mutta viiden tapauksen raja on täyttynyt lähiaikoina, sillä tilastoinnissa ei ole mukana kuntia, joissa tapausten tautimäärä on alle viisi.

Tartuntatautirekisterin tiedot päivittyvät muutamien päivien viiveellä. Tiedot voivat päivittyä myös takautuvasti.

THL:n perjantaina puoliltapäivin päivittyneen tartuntatautirekisterin mukaan taudin ilmaantuvuus kunnassa on 107,85 väestömäärän ollessa 4 636 henkeä. Ilmaantuvuus kuvaa tapausten määrää 100 000 asukasta kohden.

Etelä-Karjalan ilmaantuvuusluku on 18,1. Viimeisten 14 vuorokauden aikana maakunnassa on havaittu 23 tartuntaa.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

olli-pekka.harma@luumaenlehti.fi

